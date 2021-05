Una vita anticipazioni: Santiago ucciderà Ursula?

Che cosa sta rischiando Santiago che in realtà si chiama Israel e non è chi ha detto di essere? Marcia lo ha perdonato ma quello che l’uomo non sa è che si è messo contro due nemiche quasi impossibili da battere. Parliamo di Ursula e di Genoveva che a quanto pare non si accontentato di una sua possibile partenza per Cuba. Che cosa vogliono fare? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 14 maggio 2021. Che cosa succederà a Santiago? Marcia dirà qualcosa a Felipe oppure deciderà di tacere? Scopriamolo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 domani in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1169 della soap spagnola.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 14 maggio 2021

Genoveva chiede a Israel, il finto Santiago di portare a termine la sua missione. Vuole che compia un omicidio. Ma il giovane non se la sente e dà a Genoveva la pistola che lei gli aveva consegnato. Genoveva a questo punto prende la pistola e spara contro Santiago dopo aver chiamato anche la Dicenta. Ma come vedremo successivamente in realtà è tutto un incubo che il giovane marito di Marcia ha fatto.

Per l’ennesima volta Ursula provoca Marcia davanti a tutti, che cosa vuole ottenere? Una cosa è certa: tutti gli abitanti di Acacias 38 vedono le due donne litigare…Inoltre Ursula dice a Marcia che sa tutto del suo finto marito…

Le condizioni di Bellita purtroppo non sembrano migliorare, la donna sta ancora molto male. In famiglia sono molto preoccupati per la cantante e non sanno che fare. Santiago va da Genoveva che ha dei nuovi ordini per lui: gli consegna una pistola e gli dice che deve uccidere Ursula. Non resta molto tempo, ha meno di 24 ore per portare a termine la sua missione. Santiago sembra pronto a farlo senza ripensamenti, si maccherà davvero le mani con il sangue di Ursula è pronto a ucciderla? Non ci resta che seguire la prossima puntata di Una vita per scoprire tutti i dettagli.

Appuntamento quindi a domani alle 14,10 con una nuova puntata di Una vita come sempre su Canale 5.