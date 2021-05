Beautiful anticipazioni: Wyatt ritorna da Sally malata, Flo accetta

Tutto pronto per la puntata di Beautiful in onda domani sabato 15 maggio 2021. Siete pronti per scoprire che cosa succederà in questo nuovo appuntamento su Canale 5? Ve ne parliamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap americana. Come avrete visto Thomas va avanti con il suo diabolico piano: vuole posare Zoe anche se non la ama. Nel mirino del Forrester c’è sempre Hope. La prima a non rendersene conto è Zoe che pensa persino che Thomas si sia innamorato di lei…Nel frattempo per Sally è arrivato il momento di fare i conti con la verità sulla sua malattia. Katie infatti ha deciso di dire a Steffy e Ridge che Sally è malata. Non poteva accettare che fosse licenziata in malo modo senza dire niente della sua malattia. Intanto anche Flo e Wyatt parlano di tutto quello che sta succedendo nella vita di Sally. Sanno che le resta solo un mese di vita, che cosa decideranno di fare? Scopriamolo con le anticipazioni in arrivo da Los Angeles, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 15 maggio 2021

La malattia di Sally commuove tutti, e come potrebbe essere altrimenti. Una ragazza così giovane che deve affrontare una malattia così complicata. Per lei, come ha spiegato Katie a chi le ha chiesto cosa stia succedendo, non ci sono cure e manca pochissimo. A Sally infatti è stata diagnosticata una malattia incurabile. Ha solo un mese di vita, se tutto andrà bene. Wyatt è turbato da quanto ha scoperto e ha deciso di affrontare questa situazione insieme a Flo. I due hanno deciso che il loro amore può aspettare e che per questo Wyatt potrà vivere insieme a Sally in questo ultimo mese che le resta. Il giovane Spencer quindi lo va a dire a Sally. I due si abbracciano e si preparano a vivere insieme i pochi giorni che le restano…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 15 maggio 2021 su Canale 5.