Una vita anticipazioni: Ursula racconta tutto a Felipe lui non le crede, la ucciderà?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 15 maggio 2021? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo dalla Spagna. Innanzi tutto possiamo dirvi che domani Una vita andrà in onda dalle 14,10 alle 15 per poi dare spazio a una puntata più lunga di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin domani infatti, vedremo tutti i finalisti di Amici 20 per una puntata speciale del programma di Canale 5 in attesa poi di scoprire chi è il vincitore di questa edizione! Ma torniamo ad Acacias 38. Dovremmo quindi vedere un episodio più lungo della soap anche se forse non completo. Sicuramente andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1169 e forse una parte dell’episodio 1170. Abbiamo lasciato Genoveva con una pistola in mano: la donna ha ordinato a Santiago, il finto Santiago che in realtà si chiama Israel, di uccidere Ursula. Lo farà? Scopriamo tutti i dettagli con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 15 maggio 2021

Sembra proprio che il finto Santiago anche per vendicarsi di tutto il male che Ursula ha fatto a Marcia alla fine accetti di uccidere la donna come Genoveva ha richiesto. Sarà il modo di mettere la parola fine a questa storia? Intanto la Dicenta lavora per la sua nuova vendetta e sembra essere pronta. Josè parla con Emilio delle condizioni di salute di Bellita. Tutti sperano che l’antidoto al veleno che le è stato dato possa funzionare e che la cantante si rimetta in forma anche se al momento le sue condizioni restano ancora preoccupanti. La donna sembra stare sempre peggio tanto che Cinta crede di perderla e si dispera in lacrime.

Felipe non sospetta nulla di quello che Genoveva sta tramando alle sue spalle e si dedica insieme a lei ai preparativi delle nozze. Non potrebbe mai immaginare che Marcia ha scoperto di essere vedova e quindi una donna libera…

Maite ha deciso di lasciare Acacias 38 e la notizia ha turbato Camino che non riesce a crederci. Ursula gioca d’anticipo e racconta a Felipe che Genoveva ha pagato Andrade per fare arrivare in Spagna Santiago, il marito di Marcia. Quello che però Genoveva non sapeva è che l’uomo era morto e che quindi in Spagna è arrivato un impostore…Il racconto della Dicenta però non sembra essere credibile. Felipe è troppo provato e stanco di tutte le cose che la donna ha fatto in passato. E così si scaraventa contro di lei cercando di strangolarla. In casa però arriva Genoveva che gli impedisce di fare del male a Ursula…

Felipe non andrà avanti con questa storia? Perchè se solo chiedesse a Marcia di parlare, potrebbe scoprire tutto e per Genoveva i giochi sarebbero fatti…

Appuntamento a domani quindi con una nuova imperdibile puntata di Una vita.