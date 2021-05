Beautiful anticipazioni: Wyatt e Sally insieme, solo per amicizia?

Flo ascolta in lacrime la conversazione tra Sally e Wyatt. Sta facendo un grande sacrificio ma si rende conto che la Spectra sta male, sta per morire e ha bisogno di una persona che le voglia bene al suo fianco. Wyatt si propone di essere la sua roccia, la spalla sulla quale piangere. E Sally in lacrime accetta questo aiuto. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 16 maggio 2021. La soap infatti torna in onda anche domani, di domenica con una puntata breve ma intensa. Cosa accadrà? Scopriamolo con le ultime news in arrivo da Los Angeles, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 16 maggio 2021

Katie spiega a Ridge e a Steffy quello che sta succedendo a Sally. Racconta che la ragazza non avrebbe voluto dire niente della sua malattia ma che alla fine lei ha scoperto per caso le cose. Katie spiega loro che ha scoperto tutto per caso in ospedale, quando si trovava lì per una visita. I due ascoltano quindi le parole di Katie che spiega quello che sta succedendo, parla della malattia di Sally e di quello che la dottoressa ha detto alla ragazza. Le resta davvero poco da vivere. Pare abbia una malattia incurabile per la quale non ci sono rimedi o cure. E’ anche per questo motivo che Wyatt ha deciso di prendersi del tempo per stare con lei. Ha parlato con Flo e insieme hanno deciso che questa è senza dubbio la cosa migliore da fare. Wyatt quindi si prenderà cura di Sally. Katie chiede a Ridge di non licenziare la ragazza e di fare qualcosa per lei in questo momento così drammatico.

Wyatt ha messo in stand by la sua relazione con Flo ma questo non significa che possa di nuovo amare Sally. Flo intanto sta male per quello che succede ma è pronta al sacrificio.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 16 maggio 2021 su Canale 5.