Una vita anticipazioni: la confessione di Ursula cambia tutto

Come avrete visto negli ultimi episodi di Una vita, Ursula ha cercato di mettere in guardia Felipe che però non sembra aver creduto alle sue parole tanto che, stava per ucciderla, in casa però è arrivata Genoveva che lo ha bloccato prima che commettere un reato di cui si sarebbe pentito. Ma Felipe, si fermerà a riflettere sulle cose dette da Ursula? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di lunedì 16 maggio 2021. Come sempre la soap spagnola infatti non va in onda alla domenica ma si torna lunedì con un nuovo episodio.

Dove eravamo rimasti quindi? Se i nostri calcoli non sono sbagliati, lunedì andrà in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1170 di Acacias 38 e scopriremo che cosa farà Felipe dopo che Ursula è stata cacciata di casa da Genoveva. Rifletterà su quello che la Dicenta ha detto sul conto di Santiago? Nel frattempo Genoveva si prepara alla sua vendetta.

Una vita anticipazioni: la trama di lunedì 17 maggio 2021

Genoveva in lacrime spiega a Felipe che le parole di Ursula sono l’ennesimo tentativo di mettere guerra tra loro. L’avvocati quindi sembra credere alle parole di Genoveva. Ursula invece, ormai rassegnata dal fatto che nessuno creda alla sua versione, pensa che è davvero arrivato il momento di dire addio a tutti. Sa bene che si sta tramando contro di lei e aspetta solo che arrivi il suo momento. Ma prima ha una confessione da fare…La suora ha chiamato quindi un prete per raccontare tutto. Prima di morire si vuole confessare e si prepara a raccontare qualcosa di importante…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che, dopo l’episodio del sabato torna in onda lunedì su Canale 5. Vi ricordiamo invece che domani andranno in onda prima Beautiful e poi Il segreto.