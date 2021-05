Beautiful anticipazioni: Wyatt e Sally tornano insieme, le sta mentendo?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 16 maggio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata. Come avrete visto, pur sapendo di far soffrire moltissimo Flo, alla fine Wyatt ha deciso che starà accanto di Sally in un momento così difficile per lei. Stando a quello che Katie ha raccontato a tutti sulla malattia di Sally, alla ragazza mancano solo pochi giorni, poche settimane forse. La dottoressa che la sta seguendo è stata molto chiara: le resta solo un mese di vita. Ma nelle prossime puntate di Beautiful, assolutamente da non perdere, scopriremo che c’è molto da indagare su questa storia e che i colpi di scena non mancheranno. Ma adesso concentriamoci su quello che accadrà nella prossima puntata della soap, ecco le anticipazioni di domani, 16 maggio 2021.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 17 maggio 2021

Steffy e Ridge comprendono le parole di Katie e sono scioccati. Steffy si aspettava che magari Sally le dicesse quello che stava succedendo, di certo sapendolo non l’avrebbe licenziata. Sally in un primo momento si mostra distante da Wyatt ma quando il giovane le offre una spalla sui cui piangere lei in lacrime accetta la proposta.

Steffy e Ridge decidono di fare qualcosa di molto importante per aiutare Sally, dopo aver parlato con Katie e aver saputo della malattia della ragazza. E così decidono di affidarle una importante collezione: dovrà disegnare dei capi di alta moda. Ridge sarà il suo super visore. Per Sally questa è una grande occasione e anche se le resta poco da vivere potrebbe essere il suo modo di lasciare il segno nel mondo della moda.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 17 maggio 2021. La soap americana ci aspetta come sempre alle 13,40 con un nuovo imperdibile episodio.