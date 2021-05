Il segreto anticipazioni ultime puntate: il piano di Jean Pierre e il gran finale

Ci siamo quasi, si va verso il gran finale de Il segreto. Per chiudere il cerchio, e dire addio per sempre, o almeno per ora alla saga della soap spagnola, Mediaset promuove di nuovo in prima serata El secreto de Puente Viejo. Immaginiamo che i numeri saranno ben lontani da quei famosi record di ascolti registrati in passato, quando Il segreto era capace di incollare davanti alla tv anche 4 milioni di spettatori. Il 28 maggio 2021 andrà in onda l’ultima puntata de Il segreto, nella prima serata di Canale 5. Ma prima, domenica prossima, la soap tornerà nel pomeriggio della rete con le ultime battute prima del gran finale. Pronti quindi per scoprire che cosa succederà? Vi raccontiamo qualcosa in più con le nostre anticipazioni. Siamo giunti al rush finale e tutte le story line dei protagonisti si chiuderanno. Scopriamo come.

Il segreto anticipazioni: la trama del 23 maggio 2021

Jean Pierre è stato respinto da Tomas e ora passa al contrattacco cercando di conquistare Adolfo, facendo finta di essere un “povero padre” intenzionato solo conoscere il figlio che aveva dovuto rinnegare. Il piano dell’uomo sembra riuscire, tanto che Adolfo si schiera contro Tomas. I due fratelli non immaginano neppure quello che sta per succedere…

Antoñita ha appreso che una troupe cinematografica arriverà a Puente Viejo per realizzare dei provini e decide di partecipare anche lei. Solo Onesimo non la incoraggia e sembra avere un motivo valido per la sua “freddezza”…

Raimundo chiede a Donna Francisca dove si trovasse quando lui la cercava per tutta Puente Viejo, prima di essere rapito da Eulalia… La madre di Marta porta a termine la sua vendetta e piano piano, tutto sembra andare come lei si aspettava…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda il 23 maggio 2021 su Canale 5 prima di Domenica Live.