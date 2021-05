Beautiful anticipazioni: il sacrificio di Flo aiuterà Sally con la sua malattia?

Grandi e inaspettate notizie per Sally: la giovane stilista pensava di essere licenziata e invece a quanto pare, ha persino ricevuto una promozione. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 18 maggio 2021. Sally aveva chiesto a Katie di non dire niente a nessuno della sua malattia ma alla fine la Logan ne ha parlato con le persone più vicine alla stilista. Lo ha detto anche a Steffy e a Ridge, non avrebbe potuto permettere che Sally venisse licenziata. Ha spiegato loro che la ragazza sta avendo delle difficoltà per la malattia e che le resta pochissimo da vivere. E così Ridge ha deciso di dare una possibilità a Sally per realizzare un piccolo sogno prima che possa essere troppo tardi. Anche Wyatt, amareggiato da tutto quello che è successo nell’ultimo periodo, sceglie di fare qualcosa per Sally.

Ma scopriamo nel dettaglio le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani 18 maggio 2021, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 18 maggio 2021

Katie ha chiesto alle persone informate sulle condizioni di salute di Sally di non fare mai riferimento alla gravità della sua malattia. Tutti sanno però che alla Spectra resta pochissimo da vivere, se tutto andrà bene, forse un mese. E così anche Wyatt, dopo aver parlato con Flo, prende una decisione importante. Sally è da sola a Los Angeles e ha bisogno di qualcuno che le stia vicino. Per questo Wyatt decide di andare a vivere con lei. Flo non può fare altro che essere d’accordo. Di fronte a tanta sofferenza, c’è solo da essere solidali. E così non dice nulla anche perchè sa che il suo fidanzato ama lei…In realtà è stata proprio lei a dare questo consiglio perchè sa cosa significa affrontare qualcosa di difficile da sola.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 18 maggio 2021.