Beautiful anticipazioni: Sally sta per morire, manca davvero poco?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 19 maggio 2021? Siete pronti per scoprirlo? Ve ne parliamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano la data della prossima puntata della soap di Canale 5. Come avrete capito ormai, la storia della malattia di Sally è un po’ come il segreto di Pulcinella. Tutti fanno finta di non sapere quanto sia grave ma in realtà conoscono la diagnosi e sanno che a Sally resta pochissimo da vivere. Tutti cercano di aiutare Sally quindi in questo momento: Ridge le ha dato una importante occasione lavorativa mentre Wyatt ha deciso, dopo essersi accordato con Flo, di stargli vicino. E per questo ha intenzione di vivere i giorni che restano a Sally in sua compagnia. La ragazza però nonostante le belle notizie sembra essere molto provata e si sfoga con Katie. Manca sempre di meno, i giorni passano e il tempo che le resta sembra essere davvero poco…Ma presto ci renderemo conto che questa storia avrà una serie di colpi di scena che davvero nessuno si aspetta… O forse si!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 19 maggio 2021

Come dicevamo in precedenza, Wyatt sta fingendo di non sapere che la malattia di Sally è così grave. Il giovane quindi si mostra pronto a stare al fianco della sua ex ma non le dice di sapere tutto. Sappiamo invece che la dottoressa che ha in cura Sally le ha detto che le resta pochissimo da vivere. I segnali delle sue condizioni di salute in netto peggioramento a quanto pare sono sotto gli occhi di tutti. Katie non può fare a meno di osservare le mani di Sally che sempre più spesso iniziano a tremare e prova a mettersi nei suoi panni, per questo cerca in tutti i modi di aiutarla. Sally dice a Wyatt che penserà alla sua proposta ma che al momento non sa che cosa fare…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 19 maggio 2021. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5 per un nuovo imperdibile appuntamento con la soap americana.