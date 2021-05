Beautiful anticipazioni: Flo si sacrifica per Sally, la Spectra sta per morire davvero?

Pronti per conoscere le anticipazioni di Beautiful per la puntata in onda domani 20 maggio 2021 ? Non potevano mancare le ultime news da Los Angeles che ci rivelano proprio la trama della nuova puntata della soap di Canale 5. Alcuni spettatori stanno iniziando ad avere dei sospetti sulla malattia di Sally: la Spectra sta davvero così male come racconta? Le sue mani tremano: quale segno più evidente del fatto che stia davvero così male? Katie è turbata nel vedere la ragazza stare così e vorrebbe cercare di fare il possibile per rendere gli ultimi giorni di vita di Sally meravigliosi. In questo la stanno aiutando anche Ridge e Steffy che hanno dato a Sally una importante occasione lavorativa. Anche Wyatt, dopo essersi accordato con Flo, ha deciso di stare dalla parte di Sally anche se finge di non sapere che la sua malattia sia così grave. Sally accetterà le attenzioni di Wyatt e la sua proposta?

Non perdete di vista questa story line perchè davvero i colpi di scena non mancheranno…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 20 maggio 2021

Per Wyatt e la sua famiglia è arrivato il momento di un faccia a faccia. Bisogna capire come fare con Sally, come si possa starle vicino in questo delicato momento. Flo è dalla sua parte: qualsiasi cosa farà, per lei andrà bene. Katie suggerisce di stare il più possibile vicini a Sally. Le mancano solo poche settimane, ha bisogno di sentire tutto l’amore che provano per lei. Bill osserva Flo ed è fiero di come la ragazza abbia reagito di fronte a questa situazione…Wyatt è molto grato a Flo che sta capendo tutta questa situazione e che gli sta vicino comunque!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 20 maggio 2021, come sempre alle 13,40. Vi ricordiamo che dopo la nuova puntata di Beautiful andrà in onda un altro imperdibile appuntamento con Una vita.