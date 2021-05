Una vita anticipazioni: Israel/Santiago è il padre del bambino che Genoveva sta aspettando?

Mendez e Felipe capiranno che cosa è successo a Ursula? L’avvocato ha paura che possa essere messo in mezzo visto che poco prima della sua morte, ha litigato con Ursula e chiede a Genoveva il suo appoggio. Al momento quindi non ha nessuno sospetto. Non crede che dietro alla morte della Dicenta ci sia la sua compagna…Eppure la suora ha confessato tutto prima di morire, perchè Felipe non le ha creduto? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 21 maggio 2021. In onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1172 di Acacias 38. Siete pronti per scoprire di che cosa si tratta? Ecco le anticipazioni.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 21 maggio 2021

Grande festa ad Acacias 38 visto che Bellita sta bene e si è ripresa. A nessuno invece sembra importare della morte di Ursula. Per tutti era un vero diavolo e il fatto che finalmente qualcuno l’abbia uccisa, sembra far stare tutti più tranquilli. Bellita non sa che è stata avvelenata e non sa che è stata la sua amica Margarita. Dopo l’insistenza di Rosina e Felicia, la giovane Pasamar accetta di incontrare il suo nuovo corteggiatore, Ildefonso. Il giovane si presenta al Nuovo Novecento, e fa una buona impressione su Felicia. Camino e il suo pretendente si conoscono e sembrano anche andare d’accordo ma Felicia non immagina che sua figlia sia già innamorata, di una donna…

Liberto non è molto chiaro sui dipinti di Maite, perché li considera molto audaci, ma la pittrice spiega le sue ragioni e in qualche modo lo convince…Israel sembra essere convinto del fatto che il bambino che aspetta Genoveva sia suo figlio e per questo le chiede di chiamarlo come lui. Ma Genoveva ha un altro piano: si chiamerà Felipe, come suo padre, il vero padre. Il finto marito di Marcia sembra però convinto del fatto che sia lui il padre del bambino che la donna sta aspettando. Il giovane quindi capisce che Genoveva sta ingannando l’avvocato. Che cosa farà? Dirà qualcosa prima di partire per Cuba con Marcia?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 21 maggio 2021 su Canale 5.