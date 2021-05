Beautiful anticipazioni: Zoe e Thomas si sposeranno? La fretta di Vinny

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 22 maggio 2021? Il sabato ancora una volta è in compagnia delle soap di Canale 5. Beautiful ci aspetta come sempre alle 13,40 circa per un nuovo imperdibile episodio. Come avrete visto, la malattia di Sally sembra peggiorare di giorno in giorno. La ragazza sta ricevendo l’aiuto di tutti ma non vuole la pietà! Ed è per questo che in un primo momento sembra anche rifiutare la proposta che Wyatt le ha fatto. Il giovane Spencer infatti le ha detto di voler passare del tempo con lei, fingendo però di non sapere della gravità della malattia di Sally. Katie ha chiesto a tutti di non lasciarsi sfuggire tutti i dettagli perchè non vuole che la stilista non si fidi neppure di lei…

Ma vediamo le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 21 maggio 2021

Flo vorrebbe fare qualcosa per Sally per questo spera che alla fine la ragazza accetti la proposta che Wyatt ha fatto. Flo e l suo fidanzato, dopo aver parlato con Katie hanno infatti scoperto che a Sally resta poco da vivere, forse un mese se tutto andrà bene. Sally al momento non ha ancora preso la sua scelta…Ma intanto i telespettatori continuano a chiedersi: è davvero possibile che Sally sia così gravemente malata?

Thomas va avanti con il suo piano e cerca di capire come muoversi. Vinny gli dice che deve accelerare e andare avanti con i suoi propositi. A questo punto quindi Thomas inizia a pensare che forse è arrivato il momento di dare la vera svolta alla sua storia con Zoe visto che Hope sta ancora prendendo tempo. Si sposerà davvero con la sua fidanzata?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 22 maggio 2021. Vi ricordiamo che dopo Beautiful andrà in onda una nuova puntata di Una vita e poi Verissimo.