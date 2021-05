Una vita anticipazioni: Genoveva mente? Chi è il padre di suo figlio?

Il figlio che aspetta Genoveva è di Felipe o del finto Santiago? Il marito di Marcia che in realtà si chiama Israel non ha dubbi: quel figlio che la vedova Bryce aspetta è figlio suo tanto che le chiede persino di chiamarlo come lui. Ma come fa a essere sicuro che il figlio di Genoveva sia il suo? La donna nello stesso periodo aveva due relazioni, questo è vero…Israel sembra convinto che sia lui il padre però. Cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, sabato 22 maggio 2021. Una nuova puntata della soap spagnola ci aspetta nel fine settimana. Vedremo la prima parte dell’episodio 1173 di Acacias 38. Come avrete capito al momento Bellita non sa che cosa le sia successo e mai immaginerebbe che la sua grande amica Margarita l’abbia avvelenata eppure è successo…Glielo diranno?

Una vita anticipazioni: la trama di domani 22 maggio 2021

Bellita in lacrime chiede spiegazioni su quello che è successo. Non riesce a capire perchè la sua amica Margarita non possa andare a casa sua e perchè non le abbia ancora fatto visita. Josè e Cinta non sanno se raccontarle la verità ma sono molto turbati dalle parole della cantante. Marcia e Israel si preparano per lasciare per sempre Acacias 38. La giovane brasiliana in qualche modo sembra essere anche felice di avere una seconda possibilità e di lasciare la Spagna alla volta di Cuba. Il giovane marito le promette che li avranno una casa e un lavoro e che non gli mancherà nulla. La brasiliana non vede l’ora di lasciare il quartiere che ha portato solo brutte cose di recente.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 22 maggio 2021. Una vita ci aspetta alle 14,10 circa per poi dare la linea a Verissimo che va in onda invece alle 15 con un nuovo appuntamento.