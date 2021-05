Beautiful anticipazioni: Zoe e Thomas si sposano, Hope che farà?

Grande attesa per il pubblico di Canale 5: si cerca di capire se alla fine questo matrimonio si farà! Thomas e Zoe diventeranno marito e moglie? Lo scopriamo con le anticipazioni dei Beautiful che ci rivelano proprio la trama di domani 23 maggio 2021. La soap americana andrà in onda infatti anche domani con un episodio breve e non mancheranno i colpi di scena. Mentre c’è grande preoccupazione per le condizioni di salute di Sally e si teme che la ragazza possa spegnersi improvvisamente, Thomas continua con il suo piano e va avanti per la sua strada…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 23 maggio 2021

Thomas continua a fare il suo gioco senza preoccuparsi minimamente dei sentimenti che prova il piccolo Douglas. E visto che Hope neppure dopo la notizia del fidanzamento e del possibile matrimonio con Zoe, ha cambiato idea e si è riavvicinata a loro, ecco che Thomas è pronto per il grande passo. Ha deciso di annunciare a tutti una data: il matrimonio con Zoe si farà molto presto. Il piccolo Douglas è sotto choc, sembra essere davvero sconvolto da questo annuncio. Ma a Thomas, della reazione di suo figlio, non interessa praticamente nulla. Il giovane va avanti per la sua strada. E se c’è in gioco anche l’equilibrio mentale del bambino, poco importa. Lui ha un solo scopo: quello di arrivare a Hope e per farlo userà tutti i mezzi che ha a sua disposizione. Neppure Zoe si rende conto che Thomas la sta solo usando e che non la ama ma vuole questo matrimonio solo per arrivare a Hope. Forse quando se ne renderà conto, sarà tropo tardi? Lo scopriremo seguendo le prossime puntate di Beautiful!

Vi ricordiamo che la soap americana ci aspetta domani pomeriggio su Canale 5. A seguire vedremo uno degli ultimi episodi de Il segreto. La soap spagnola sta per dire addio al pubblico di Canale 5. Il 28 maggio 2021 infatti vedremo l’ultima puntata in prime time!