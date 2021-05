Beautiful anticipazioni: la mossa di Hope per fermare Thomas

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 24 maggio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap in onda come sempre su Canale 5 alle 13,40. Curiosi di sapere se alla fine Thomas e Zoe si sposeranno davvero? E quale sarà la reazione del piccolo Douglas di fronte a tutto questo? Scopriamolo con le nostre anticipazioni, eccole per voi!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 24 maggio 2021

Zoe si rende conto che il figlio di Thomas non sta vivendo molto bene questa situazione e decide di entrare a piccoli passi nella sua vita passando del tempo con lui ma questo comunque non basta perchè il bambino sta comunque male. Hope prova a intervenire in questa vicenda visto che Douglas si è confidato con lei ma non è difficile spiegare al bambino la situazione.

Hope si rende conto che il piccolo Douglas sta soffrendo moltissimo per quello che succede nella vita di suo padre ma del resto questo era l’obiettivo di Thomas. Destabilizzare il bambino in modo che Hope si riavvicinasse a lui e gli chiedesse di non sposare Zoe. Ma Hope al momento ha preso un’altra decisione. Ha suggerito a Thomas di prendere del tempo, gli ha chiesto di pensarci bene perchè il bambino ne sta soffrendo e avrebbe quindi bisogno di tempo per abituarsi all’idea. Vorrebbe riuscire a spiegargli che se anche Thomas sposerà Zoe, lei resterà comunque la sua mamma.

Nel frattempo Liam è molto provato da quello che è successo con Hope e sta sempre più male. La Logan non si rende neppure conto di quello che sta succedendo al suo ex, così concentrata come è sul bambino che ama come se fosse figlio suo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 24 maggio 2021 su Canale 5.