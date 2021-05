Beautiful anticipazioni: Zoe pronta a sposare Thomas, Douglas distrutto

Il matrimonio si farà o non si farà? Zoe e Thomas saranno marito e moglie oppure Hope alla fine farà un sacrificio per amore del piccolo Douglas? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 26 maggio 2021. Pronti per scoprire che cosa succederà in questo nuovo episodio in onda come sempre alle 13,40 su Canale 5? Douglas disperato continua ad aver paura di perdere Hope nonostante le sue rassicurazioni. La donna prova a chiedere a Thomas di rimandare le nozze ma lo stilista non ha nessuna intenzione di aspettare anzi…Anche Zoe è spaventata e preoccupata. Teme che il piccolo possa stare davvero male in questa situazione ma Thomas la convince che non c’è nessun rischio e che devono andare avanti anche per il suo bene…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 26 maggio 2021

Mentre Ridge continua a pensare che suo figlio sia davvero cambiato e che abbia tutte le buone intenzioni per ricominciare una nuova vita, c’è qualcuno in famiglia che non la pensa come lui. Steffy sa bene fino a che punto Thomas può arrivare e parlando con Liam non può negare le sue preoccupazioni. Anche se sa bene che parte della responsabilità della rottura tra Liam e Hope è sua, non può schierarsi per l’ennesima volta dalla parte di suo fratello. E così parlando con Liam deve per forza ammettere che quello di Thomas è un tentativo maldestro di fare in modo che Hope torni da lui. Liam e Steffy sanno bene quanto la giovane Logan sia legata a Douglas e si rendono conto che Thomas sta usando il bambino solo per i suoi scopi. Se ne renderà conto anche Hope? Steffy nonostante tutto chiede comunque a Liam di non pensare troppo a questa vicenda e di provare a concentrarsi sulle bambine che sono certamente la cosa più importante in tutta questa storia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 26 maggio 2021 come sempre su Canale 5.