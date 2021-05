Beautiful anticipazioni: Steffy finalmente racconta tutto a Liam, Hope che farà?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 27 maggio 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news in arrivo da Los Angeles dove, come avrete visto, fervono i preparativi per il matrimonio di Thomas e Zoe. Hope ha provato in tutti i modi a convincere Thomas che forse sarebbe il caso di aspettare viste le reazioni di Douglas alla notizia. Anche Zoe si è resa conto che il figlio del suo fidanzato non sta bene. Ed è per questo che ha cercato di avvicinarsi al bambino. Ma Douglas ha paura di perdere Hope ed è totalmente destabilizzato dalle mosse fatte da suo padre. A Thomas tutto questo non interessa. Va avanti per la sua strada e a quanto pare, molto presto sposerà Zoe. Ma questo matrimonio alla fine si farà?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 27 maggio 2021

Zoe si rende conto che il piccolo Douglas non sta bene. Ma allo stesso tempo si fida di Thomas. E’ lui il padre del bambino. E se lo stilista pensa che sia tutto ok, allora lei non può che andare avanti. Ma anche Carter che ci tiene a Zoe la mette in guardia e le dice di non credere alle buone intenzioni di Thomas. Nel frattempo Steffy, rendendosi conto di tutte le macchinazioni che Thomas sta facendo, decide di rompere il silenzio. Avrebbe dovuto farlo prima ma non è mai troppo tardi. La Forrester spiega a Liam che il giorno in cui Hope ha visto il bacio che c’è stato tra loro, era stato Thomas a chiederle di farlo. Liam stenta a credere che Steffy si possa essere prestata a una cosa simile. Ma adesso c’è solo una cosa da fare: dire tutto a Hope in modo che finalmente capisca davvero fino a che punto Thomas riesce a manipolare le persone. Cosa farà la Logan? Liam va subito da Hope per dirle tutto quello che sta succedendo ma la ragazza sembra essere solo preoccupata di Douglas. Sta pensando a come reagire?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 27 maggio 2021 su Canale 5 come sempre alle 13,40.