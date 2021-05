Una vita anticipazioni: Marcia e Santiago rischiano il carcere?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 27 maggio 2021? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38. Domani in onda la prima parte dell’episodio 1174 della soap spagnola. Abbiamo lasciato Marcia e Santiago davanti alla porta di Felipe. L’avvocato non avrebbe mai immaginato una visita di questo genere. Ma che cosa vogliono dire i due a Felipe? Stanno per partite, alla volta di Cuba. Possibile che Marcia abbia deciso di dire qualcosa all’uomo che ama, qualcosa che riguarda Genoveva? Nel frattempo Mendez continua le sue indagini sulla morte di Ursula e al momento, tra i principali sospettati c’è proprio Felipe. Il commissario mai immaginerebbe che invece la persona che ha ucciso Ursula è Santiago, su ordine di Genoveva…

Ma vediamo che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, ecco le anticipazioni per voi!

Una vita anticipazioni: la trama di domani 27 maggio 2021

Santiago non avrebbe voluto concedere a Marcia di incontrare l’uomo che ama. Ma lei lo ha perdonato per tutte le bugie che le ha raccontato e si merita di avere almeno un addio con Felipe. Marcia spiega subito all’avvocato che è lì per dirgli addio. Gli dice che sta per partire per Cuba dove la aspetta una nuova vita al fianco di Santiago. Felipe si rende conto di amare Marcia ma non può che essere felice per lei, per questa nuova vita che la attende. In lacrime ascolta le parole della donna che ama mentre Santiagio fuori dall’appartamento, conta i minuti trepidante…

Josè e Cinta non avrebbero voluto dire nulla a Bellita di quello che Margarita le ha fatto ma alla fine scopre che la sua amica stava tramando contro di lei e capisce quello che è successo…

Il commissario continua a indagare e scopre che anche Marcia ha avuto delle discussioni con Ursula poco prima che la donna morisse. Fabiana gli conferma quello che è successo spiegando però che la brasiliana aveva tutte le ragioni per odiare la Dicenta dopo quello che le aveva fatto. Ma questo per Mendez è un indizio che potrebbe dimostrare il coinvolgimento di Marcia in questa storia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani su Canale 5.