Beautiful anticipazioni: Thomas ricatta Hope tramite Douglas, è senza scrupoli

Thomas continua la sua perfida manipolazione ai danni di Douglas. Il piccolo è ormai allo stremo delle forze e non trova in nessun adulto un aiuto. Che cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani 28 maggio 2021. Nella prossima puntata della soap vedremo come Thomas continuerà con le sue manipolazioni e scopriremo anche che cosa farà adesso Hope. Liam l’ha messa per l’ennesima volta in guardia, dopo aver saputo da Steffy tutto quello che è successo il giorno del famoso bacio. Hope però sembra essere concentrata su Douglas e forse sta sottovalutando il pericolo. Intanto i preparativi per il matrimonio vanno avanti perchè Thomas non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Ma vediamo adesso le anticipazioni per la puntata di venerdì di Beautiful.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 28 maggio 2021

Thomas continua a manipolare il piccolo Douglas e quando il bambino per l’ennesima volta gli chiede di non sposare Zoe suo padre gli dice che c’è un modo per evitare questo matrimonio. Ma spetta a lui la decisione. Deve convincere Hope a sposarlo. Il piccolo Douglas non sa davvero che cosa fare ma vorrebbe davvero che Hope fosse a tutti gli effetti sua mamma e dice a Thomas che ci proverà. Sembra evidente che Thomas abbia perso il contatto con la realtà, arrivare a trattare in questo modo un bambino è da folli. E forse come ha sempre sostenuto Brooke, il figlio di Ridge ha davvero bisogno dell’aiuto di un medico prima di fare male ad altra gente.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 28 maggio 2021. Vi ricordiamo che subito dopo Beautiful andrà in onda un nuovo episodio di Una vita e poi l’ultima puntata della stagione di Uomini e Donne.