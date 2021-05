Una vita anticipazioni: chi è il ragazzo con il biglietto che cerca Bellita e Josè?

Felipe non aveva preso in considerazione la possibilità che Marcia se ne andasse via e lasciasse per sempre Acacias 38. Ma non può fermarla. L’avvocato sta per sposare un’altra donna che aspetta un figlio, nel futuro a quanto pare non c’è spazio per questo amore. Marcia però ha preferito non dirgli la verità su Santiago…Cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani 28 maggio 2021. Avrete certamente capito che Mendez ha iniziato ad avere un tarlo in testa: e se ci fosse Santiago ( che in realtà si chiama Israel) dietro l’omicidio di Ursula? Mentre Mendez indaga, anche le signore di Acacias 38 continuano a chiedersi che cosa è successo a Ursula. C’erano così tante persone che avrebbero voluto vederla morta che è quasi normale pensare che tutti potrebbero aver premuto il grilletto. Bellita intanto è ancora molto provata dalla notizia che ha ricevuto: sapere che Margarita l’ha tradita, le ha lasciato un segno indelebile nell’anima…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 28 maggio 2021

Rosina e Felicia parlano del ragazzo che sta corteggiando Camino con la speranza che tra i due possa nascere davvero qualcosa…Rosina le dice anche che Liberto non le ha ancora fatto vedere i quadri di Maite…Dopo aver salutato Felipe Marcia è molto provata. Lei e Santiago preparano le valigie, sono ormai pronti per lasciare la Spagna e salutano le persone amiche…Maite intanto sembra essere molto gelosa del rapporto che c’è tra Camino e Ildefonso…

Ad Acacias 38 arriva un ragazzo che sembra essere in qualche modo interessato a Cinta, o forse sta spiando Camino ed Emilio? Difficile a dirsi ma chi è? Il giovane in realtà ha un biglietto con scritto l’indirizzo di Bellita e di Josè, che cosa vuole da loro e perchè è arrivato ad Acacias 38?

Marcia e Santiago sono ormai pronti a lasciare la locanda ma sul più bello succede qualcosa che nessuno si aspetta. Mendez entra nella struttura e dice di avere un mandato di arresto per l’omicidio di Ursula. Il commissario arresta Santiago con l’accusa di aver ucciso la Dicenta…

Che cosa succederà adesso? Santiago racconterà tutto oppure no? Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 28 maggio 2021.