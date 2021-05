Una vita anticipazioni: chi è Julio e che cosa vuole da Bellita e Josè?

Mentre tutti pensavano che a esser arrestato sarebbe stato Santiago, alla fine a finire in carcere è Marcia che viene accusa dell’omicidio di Ursula. Che cosa succederà adesso? Ve lo raccontiamo con le anticipazioni di Una vita che andrà in onda domani 29 maggio 2021 su Canale 5. Sabato, un doppio appuntamento con la soap spagnola in onda dalle 14,10 alle 16 circa per poi dare la linea a Verissimo; questo significa che vedremo l’episodio 1176 in modo integrale e poi la prima parte dell’episodio 1177 di Acacias 38. Non ci resta che scoprire che cosa succederà ad Acacias 38 dopo l’arresto di Marcia, come reagirà Felipe di fronte a tutto questo?

Una vita anticipazioni la trama di domani 29 maggio 2021

Episodio 1176 di Acacias 38– Marcia viene arrestata dal commissario Méndez senza che Santiago possa fare nulla per impedirlo. Quindi si reca in sede per chiedere spiegazioni a Genoveva. Felipe si offre di difendere Marcia al processo e Santiago è d’accordo. Felipe interrompe l’interrogatorio di Marcia e annuncia che sarà il suo avvocato.

Camino è perplessa dopo l’ultima reazione di Maite sulla sua relazione con Ildefonso, ma decide di non parlare con lei di quello che sta succedendo. Camino va a trovare Maite e Liberto li scopre abbracciati. Una volta guarita, Bellita annuncia che non sporgerà denuncia contro Margarita. Il nuovo straniero di Acacias, Julio, si informa con Servando e Jacinto sui Domínguez. Ma chi è questo giovane e che cosa vuole dalla famiglia di Bellita? Mendez ha scoperto che Marcia aveva molti motivi per odiare Ursula, visto tutto quello che le aveva fatto con Andrade e il suo movente è davvero molto molto forte…Santiago va a trovare Marcia in carcere e le promette che farà di tutto per dimostrare la sua innocenza.

Episodio 1177 ( prima parte)- Proprio mentre Liberto si trova da Maite, la donna involontariamente mostra il quadro che ritrae Camino nuda…Seguono ovviamente dei momenti di imbarazzo. Julio continua a chiedere informazioni su Bellita e Josè a tutti i domestici di Acacias 38.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani dalle 14,10 su Canale 5.