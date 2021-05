Il segreto gran finale: la tragica morte di Francisca e Raimundo e il segreto di Puente Viejo rivelato

E alla fine è arrivato anche in Italia l’ultimo capitolo della saga. In onda ieri 28 maggio 2021 l’ultima puntata de Il segreto con il gran finale della soap spagnola capace di incollare davanti alla tv anche 4 milioni di spettatori nella prima serata di Canale 5. Arrivata in sordina nel 2013 in Italia, subito conquistò tutto il pubblico di Canale 5 che si innamorò dei protagonisti. E non potevamo oggi non raccontarvi del finale che ha visto Francisca Montenegro e Raimudo Ulloa protagonisti. Purtroppo per i due non c’è stato l’epilogo aspettato. Non ce l’hanno fatta a vivere il loro amore sulla terra, ma si saranno ritrovati in un altro posto, insieme per l’eternità. Nel finale della soap infatti, tutto il paese è stato cancellato a causa della follia di Don Filiberto che ha disseminato l’esplosivo ovunque. Anche Francisca e Raimundo sono state vittime di quella strage. Il primo a morire è stato proprio l’Ulloa mentre Francisca si guardava intorno, incredula di fronte a quello che stava succedendo. Le sue ferite però erano molto gravi e pochi minuti dopo anche lei è morta a causa dell’esplosione.

Il segreto finale: nell’ultima puntata l’addio a Francisca e a Raimundo

Nei minuti prima di morire, Francisca ha rivisto tutto quello che è successo nella sua vita. Davanti a lei sfilarono i volti di coloro che la donna ha amato davvero ma che in qualche modo ha perso. Abbiamo quindi visto le immagini di Tristan e di Soledad, i due amatissimi figli di Donna Francisca. Entrambi si sono allontanati da lei che non ha mai approvato le relazioni, con Pepa e con Juan. Non poteva mancare Maria, che Francisca ha amato più di tutti forse, cercando anche di rimediare agli sbagli del passato, senza però riuscirci. Anche lei infatti è stata allontanata dalla sua madrina da un uomo, da un amore non approvato, quello per il suo Martin/Gonzalo. Un amore strano anche quello per Bosco. E poi Mauricio e tutti gli abitanti di Puente Viejo che sono stati sempre al fianco di Francisca.

Ma non solo amore, gioie, anche i suoi nemici. Nella sfilata di ricordi, anche tutte le persone che le hanno fatto del male. “Passiamo a far parte di un mito, noi due il nostro amore eterno siamo il vero segreto di Puente Viejo, la leggenda narra che continuiamo a vivere qui, dove un giorno fummo molto felici” ha detto Francisca nei minuti finali.

Si chiude così la saga di Puente Viejo che ha regalato a Canale 5 anni di grandi successi. Un finale che saluta tutti gli appassionati e che rivela il gran segreto.