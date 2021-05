Una vita anticipazioni: Santiago confesserà le sue colpe per salvare Marcia?

E alla fine Maite e Camino sono state scoperte. Felipe non ha visto un vero e proprio bacio tra le due ma ha capito che c’è un feeling particolare e ricordiamo che in quel periodo, l’amore tra due donne non era neppure preso in considerazione…Cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani 31 maggio 2021. Maite e Camino probabilmente si sono rese conto di quello che sta succedendo ma sanno anche che cosa aspettarsi da questa situazione? Non ci resta che scoprirlo leggendo quelle che sono le ultime news da Acacias 38. Domani andrà in onda l’episodio 1178, prima parte, come sempre su Canale 5 alle 14,10. Vi ricordiamo che a seguire non vedremo più Uomini e Donne. Al posto del programma di Maria de Filippi ci saranno due nuove serie turche tutte da scoprire.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 31 maggio 2021

Dopo la puntata in onda domenica, Una vita torna con un nuovo episodio da non perdere nel pomeriggio di lunedì. Che cosa succederà? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38. Felipe parla con Mendez e scopre che ci sono diverse prove per dimostrare la colpevolezza di Marcia per l’omicidio di Ursula. Tra l’altro sembra esserci una lettera che Ursula ha scritto prima di morire con la quale si raccontano molti dettagli, anche di quello che sarebbe potuto succederle. Felipe stenta a credere che si possa tenere in considerazione il racconto di una donna folle, ritenuta pazza anche dalle persone che vivevano con lei in convento.

Emilio insospettito dall’atteggiamento di Julio gli chiede chi sia e che cosa voglia da Bellita. Il giovane dice di essere solo un ammiratore che vorrebbe una sua foto autografata. Le vicine di Bellita intanto le fanno visita per provare a tirarle su il morale dopo tutto quello che è successo. Felipe e Santiago cercano di fare il possibile per Marcia ma il commissario va avanti con le sue indagini e ferma anche il marito della brasiliana per interrogarlo. Mentre la giovane si dispera in carcere perchè sa di essere innocente, suo marito si dispera fuori…Deciderà di confessare raccontando quello che è davvero successo con Ursula?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda il 31 maggio 2021 su Canale 5.