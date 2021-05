Una vita anticipazioni: Santiago minaccia Genoveva, Marcia tornerà libera?

Per Felipe è arrivato il momento di andare in carcere e parlare con Marcia di quello che sta succedendo e di quello che Mendez ha scoperto con le sue indagini sull’omicidio di Ursula. Perchè la Dicenta aveva una lettera in cui scriveva che qualcuno avrebbe voluto ucciderla e indicava come possibile assassina Marcia? La Dicenta sapeva bene che doveva temere Genoveva…Ma questo nè Felipe nè Marcia lo sanno. C’è solo una persona che potrebbe far uscire la brasiliana dal carcere : si tratta ovviamente di Santiago. Le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani ci rivelano quello che succederà nell’appuntamento del primo giugno 2021 dopo il colloquio in carcere tra la giovane moglie di Santiago e Felipe che la sta aiutando. Anche Marcia ha un segreto che potrebbe aiutare l’avvocato in questa storia: gli dirà che Santiago non è chi dice di essere? Difficile…

Ma vediamo adesso nel dettaglio le anticipazioni e la trama della puntata di domani, in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1178 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 1 giugno 2021

Felipe dopo aver parlato con Marcia in carcere le promette che farà di tutto per tirarla fuori e dimostrare la sua innocenza. Camino non pensava di poter andare così tanto d’accordo con il giovane spasimante che le sta facendo la corte. E invece Ildefonso sembra apprezzare molto anche la sua arte e la riempie di complimenti.

Arantxa e Cesario decidono di rivelare a tutti che stanno insieme ma poi la domestica cambia idea dopo aver ricevuto una telefonata. Intanto Josè decide di dire a tutti perchè negli ultimi giorni sembra un po’ distratto: ha ricevuto una seconda proposta per lo stesso lavoro a Hollywood e gli piacerebbe davvero molto poter andare in America per realizzare il suo sogno. Felipe e Genoveva parlano del loro matrimonio: l’uomo non vuole che si sappia che è incinta prima delle nozze. Secondo Genoveva occorre velocizzare quindi i preparativi altrimenti non sarà più possibile nasconderlo. Felipe quindi le dice di celebrare una cerimonia intima con pochi invitati senza fare grandi feste. Genoveva non la prende benissimo.

Santiago stanco di dover aspettare i tempi della sua complice la minaccia: deve fare in modo che Marcia lasci il carcere e venga considerata innocente altrimenti farà lui qualcosa…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 1 giugno 2021 in onda su Canale 5 alle 14,10.