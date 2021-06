Una vita anticipazioni, Genoveva a rischio: matrimonio rimandato e minacciata da Santiago

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 2 giugno 2021? Una giornata di festa per l’Italia con la festa della Repubblica ma nessuno stop per la messa in onda delle soap di Canale 5 che ci aspettano come sempre nel pomeriggio della rete. Ci occupiamo quindi di Una vita, domani vedremo la prima parte dell’episodio 1179 di Acacias 38. Come avrete visto Felipe sta cercando di fare il possibile per dimostrare ce Marcia non è una assassina ma ci sono delle prove schiaccianti contro di lei. Santiago, che sa bene come sono andate le cose, affronta Genoveva e le chiede di risolvere il prima possibile questa situazione. Il giovane potrebbe arrivare a raccontare tutto, sacrificando la sua vita pur di salvare quella della donna che dice di amare? Scopriamolo con le anticipazioni di Una vita, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 2 giugno 2021

Santiago decide di giocarsi le sue carte e affronta Genoveva minacciandola. Ma quali prove ha per dimostrare che la donna è colpevole quanto lui nell’omicidio di Ursula, per poter scagionare sua moglie? A quanto pare potrebbe dimostrare che è stata lei a fare del male a Genoveva anche se la donna si sente minacciata ma non crede che siano cose sufficienti per dimostrare la sua colpevolezza. Santiago però non ha dubbi e la affronta sfacciatamente...

Liberto ha capito che tra Maite e Camino c’è qualcosa. Non ha intenzione di parlarne con nessuno ma consiglia alla sua amica di essere prudente, non tutti potrebbero pensarla come lui. Dopo aver ricevuto la telefonata, la domestica di Bellita sembra essere un po’ agitata e anche il suo rapporto con Cesario ne risente.

Genoveva chiede a Felipe di non seguire più il caso di Marcia, gli dice di passare tutto a un collega ma l’avvocato non ha intenzione di farlo soprattutto perchè sa che la sua ex fidanzata non ha fatto nulla di male. La donna insiste ma su questo Felipe non sembra voler sentire ragioni. A questo punto la donna gli dice se sta pensando di annullare il matrimonio e Felipe risponde che ha davvero troppo lavoro da fare in questo momento per pensare anche al matrimonio.

Felicia convoca Maite dandole un appuntamento lontano dal suo studio…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 2 giugno 2021 come sempre alle 14,10 su Canale 5.