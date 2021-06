Una vita anticipazioni: Josè affronta Julio ma chi è questo ragazzo e cosa vuole da loro?

Genoveva non ha preso affatto bene la decisione di Felipe che vuole continuare a difendere Marcia e rinunciare quindi ai preparativi del matrimonio. La donna sa bene che a breve tutti si renderanno conto che è incinta e non vuole che succeda. Aveva pensato che la gravidanza potesse spingere Felipe verso l’altare ma a quanto pare, la difesa di Marcia è più importante. In qualche modo Ursula con la sua morte ha fatto si che le cose si complicassero per Genoveva che non se lo aspettava. Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 3 giugno 2021. Come avrete visto tra l’altro, Rosina e Felicia hanno ordito un piano. La madre di Camino ha attirato Maite in una sorta di trappola, lontana dalla sua galleria mentre Rosina è riuscita a intrufolarsi nel suo studio, cosa troverà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita in onda domani, vedremo su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1178 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 3giugno 2021

Il piano di Rosina e Felicia non funziona. Proprio mentre la moglie di Liberto sta per scoprire il quadro che mostra Camino nuda, nello studio di Maite entra suo marito. I due litigano e Rosina lo accusa ma Liberto decide di non rivelare nulla di quello che ha scoperto su Maite, almeno per il momento. Genoveva si sente minacciata da Santiago e manda una missiva all’avvocato di Andrade con il quale è in combutta, ha bisogno di incontrarlo il prima possibile. Ildefonso sembra andare davvero molto d’accordo con Camino che lo apprezza sempre di più.

Agustina torna ad Acacias 38 e tutti i domestici decidono di andare in prigione per vedere Marcia. Anche Santiago va in carcere a fare visita a sua moglie speranze che Marcia possa lasciare la prigione il prima possibile. Emilio chiede a Cinta una foto autografata per Julio, convinto che il giovane sia davvero un fan della cantante. Questo chiede a sua madre, che si sente molto male perché Jose ha rifiutato l’offerta di Golden. El Choco prepara una trappola per Julio e lo affronta. Ma chi è questo ragazzo? Josè sembra non averne idea…Intanto a casa di Felipe arriva Mendez…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 3 giugno 2021 su Canale 5 come sempre alle 14,10.