Beautiful anticipazioni: Brooke ci prova con Zoe, Hope pronta alla sua mossa

Brooke non sa niente di quello che è successo tra Hope, Steffy e Liam nelle ultime ore. E non sa nulla di quelle che sono le intenzioni di sua figlia ma sa una cosa: Thomas non ama Zoe e sta facendo tutto questo solo per suscitare qualcosa in Hope. Ma perchè nessuno oltre a lei sembra rendersene conto? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 4 giugno 2021. Che cosa succederà a pochi minuti dalla cerimonia, questo matrimonio alla fine si farà oppure no?

Non ci resta che scoprire quello che accadrà con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 4 giugno 2021

Brooke per l’ennesima volta, prima che sia troppo tardi, prova a dire a Zoe che è ancora in tempo per tirarsi indietro. Le spiega che Thomas è ossessionato da Hope, che non la ama, che sta facendo tutto questo solo per avere l’attenzione di sua figlia. Ma Zoe continua a essere convinta che Thomas la stia davvero sposando per amore. Brooke trova l’appoggio in Bill che però non può fare nulla se non parlare con Wyatt. Anche il fratello di Liam è convinto che stiano tutti assistendo a una sceneggiata. Non sanno però che Hope ha il suo piano e che sta per giocare le sue carte; intanto Thomas, di bianco vestito, si prepara a sposare la donna che dice di amare e confida nel suo piano. Spera che alla fine Douglas avrà convinto Hope, senza avere il minimo pensiero di quello che sarà la reazione di Zoe… Hope però ha capito cosa deve fare, per salvare il piccolo ma anche per salvare se stessa e Zoe da una persona che ha dei problemi e deve essere curata. Sta per fare la sua mossa e la vedremo molto presto!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 4 giugno 2021 come sempre alle 13,40 su Canale 5.