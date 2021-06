Beautiful anticipazioni: due spose per Thomas, il piano di Hope lo mette ko

Ci siamo! E’ arrivato il momento della cerimonia. Prima che tutto inizi, Zoe viene fermata da Brooke che ha qualcosa da dirle ma la ragazza non cambia idea. Si fida di Thomas e quello che dicono gli altri intorno a lei poco le interessa. E così alla fine sembra proprio che questo matrimonio si farà. Tutti però si sono accorti che al momento non ci sono Hope e Douglas in sala…Ma la cerimonia va avanti anche se sta per succedere qualcosa che nessuno si aspettava, che cosa? ve lo raccontiamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 5 giugno 2021. Nella prossima puntata della soap vedremo quale sarà la reazione di Hope di fronte a tutto quello che Thomas in questi mesi ha fatto…Non ci resta quindi che scoprire quello che la giovane figlia di Brooke farà, ecco le anticipazioni per voi…

Vi ricordiamo che Beautiful andrà in onda domani puntuale come sempre alle 13,40 a seguire vedremo le prime repliche della seconda stagione di Elisa di Rivombrosa.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 5 giugno 2021

E alla fine Hope ha deciso di fare la sua mossa, vuole smascherare questa volta davanti a tutti, in modo che nessuno abbia dubbi, Thomas. Come lo farà? Probabilmente gli farà credere di essere pronta a diventare sua moglie. Non a caso si presenta in sala con un abito da sposa. Questa mossa serve anche per far capire a Zoe che fino a questo momento l’ha solo usata e che non ha mai provato nulla per lei. Ma Thomas lo capirà in tempo oppure la sua ossessione per Hope lo farà cadere nella trappola che la Logan gli ha preparato?

Lo scopriremo solo domani! Appuntamento quindi alle 13,40 per una nuova puntata di Beautiful. E per i fan di Una vita ricordiamo che la soap spagnola andrà in onda alle 15 circa.