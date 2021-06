Una vita anticipazioni: Julio è figlio segreto di Josè? Mistero ad Acacias 38

Siete pronti per seguire la puntata di Una vita in onda sabato pomeriggio? Innanzi tutto c’è una novità che riguarda il fine settimana della soap! La puntata pomeridiana di Una vita in onda su Canale 5 andrà in onda dopo le repliche della seconda stagione di Elisa di Rivombrosa. In ogni caso Una vita ci terrà lo stesso compagnia nel fine settimana anzi pare che presto, sia previsto anche il ritorno in prima serata su Rete 4 per la gioia del pubblico! Ma adesso torniamo ad Acacias 38 con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di domani, dovremmo vedere la seconda parte dell’episodio 1180 di Acacias 38 in onda su Canale 5 a partire dalle 15.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 5 giugno 2021

Arantxa è sempre più strana e sembra non voler parlare con nessuno di quello che le sta succedendo neppure con Cesario che però si è reso conto che tra di loro sta succedendo qualcosa. Fabiana prova a capire cosa sta succedendo nelle vita della sua amica ma anche con lei la domestica non si sbilancia. Intanto Jacinto continua a pensare di aver tradito la fiducia dei suoi avi. Genoveva rischia grosso e chiede all’avvocato di Andrade di commettere un altro omicidio su commissione per lei. Chi vuole far fuori, si tratta forse di Santiago? Felipe intanto parla con i vicini della difficile situazione, non sarà facile far uscire Marcia dal carcere ci sono troppe prove contro di lei.

Maite è sempre più gelosa a causa di Ildefonso e finisce per litigare con Camino…Alla fine scopriamo che Julio non ha nessuna ossessione per Bellita ma che ha un mucchio di foto e di lettere che riguardano Josè. E se il giovane fosse suo figlio? Ha delle lettere ma anche delle foto di Josè quando era giovane, che significa? E se fosse un figlio segreto dell’uomo?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 5 giugno 2021 appuntamento alle 15 su Canale 5.