Beautiful anticipazioni: Thomas scappa via, pagherà per le sue menzogne?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 6 giugno 2021? Come sempre le soap di Canale 5 ci aspettano anche alla domenica a finalmente forse scopriremo come finirà la questione “matrimonio” sono ormai tutti nella stessa stanza a casa di Eric e c’è da capire come si concluderà questa vicenda. Alla fine Thomas sarà smascherato da Hope che ha ideato un piano vincente oppure la farà franca per l’ennesima volta? Facciamo il punto della situazione: Zoe e Thomas si stanno per sposare ma il Forrester vuole avere Hope. Per questo ha chiesto a suo figlio Douglas di convincere Hope a presentarsi al matrimonio e a chiedere davanti a tutti a lui di diventare suo marito. Hope però, dopo aver saputo da Steffy e Liam quello che è successo con la storia del bacio, non ha nessuna intenzione di farsi manipolare per l’ennesima volta e decide quindi di agire a modo suo. Si presenta nella stanza dove sta per essere celebrato il matrimonio vestita da sposa. Ebbene si, nella stessa stanza ci sono due spose per Thomas. Forse era questo che il giovane voleva ottenere ma le reali intenzioni di Hope quali sono? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 6 giugno 2021

Dopo aver aspettato il piccolo Douglas che non arrivava alla fine eccolo spuntare insieme a Hope vestita da sposa. La giovane smaschera Thomas e spiega a Zoe che lui ha sempre voluto sposare lei, quello che era il suo piano. Tutti sono sconvolti da quanto accaduto ma Hope questa volta sembra aver fatto la mossa giusta. Thomas lascia la cerimonia mentre tutti sono molto preoccupati per quello che è successo. Ridge si rende conto che Brooke ha sempre avuto ragione e che suo figlio ha sfruttato la fiducia che ha voluto dargli ma che ha fatto molti male. Si scusa quindi con lei per tutti i mesi di incomprensioni che ci sono stati a causa di questa vicenda…Basterà? Intanto Zoe viene consolata ca Carter che l’aveva messa in guardia. Il giovane le dice che presto di certo, troverà l’amore vero.

E adesso Liam e Hope potranno tornare insieme ed essere felici? Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani su Canale 5.