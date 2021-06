Una vita anticipazioni: Genoveva riceve la lettera di Ursula, è la sua fine?

Pronti per il doppio appuntamento con Una vita il 6 giugno 2021? Domenica la soap spagnola ci aspetta con una collocazione diversa rispetto al solito. Dopo Beautiful infatti, come era successo anche l’anno scorso, andranno in onda le puntate in replica di Elisa di Rivombrosa, vedremo la seconda stagione quest’anno. In realtà quello che ieri era un cambio già previsto per questo fine settimana, dovrebbe arrivare il prossimo. La guida ufficiale Mediaset al momento, conferma due episodi di Una vita al pomeriggio ma si sa, su Canale 5 può succedere davvero di tutto. In ogni caso, orario a parte, che varia in base alle bizzarre decisioni di Mediaset, possiamo raccontarvi quello che succederà nella puntata 1181 di Acacias 38 assolutamente da non perdere perchè molti nodi verranno al pettine. Scopriamo nel dettaglio quello che accadrà in questa nuova puntata di Una vita in onda su Canale 5 domenica.

AGGIORNAMENTO- Una vita alla domenica va in onda regolarmente dopo Beautiful. Elisa di Rivombrosa 2 andrà in onda al sabato pomeriggio.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 6 giugno 2021

Marcia fornisce a Felipe un’importante informazione su Genoveva. L’avvocato evita di dire a Méndez che Genoveva è stata l’ultima persona che Marcia ricorda prima di perdere il fazzoletto. Ma adesso Felipe sta rimettendo insieme i pezzi del puzzle e forse si renderà conto che la donna che da tempo dice di amarlo ha da sempre tramato alle sua spalle…Genoveva riceve una lettera da Ursula.

Liberto arriva turbato dalla scoperta della relazione di Maite e Camino. Maite confessa a Camino di soffrire molto per la relazione clandestina. Liberto sente il bisogno di dire a sua moglie quello che sa, ma poi si tira indietro e chiede consiglio a Ramón. L’uomo gli fa notare che secondo la legge, la religione tutto questo non può essere approvato. Ma Ramon non si dice contrario: l’amore è amore e non si può evitare un sentimento. Liberto resta molto stupito dalle parole del suo amico. Ramon ribadisce che è il suo punto di vista. Felipe ha solo 48 ore di tempo per dimostrare che Marcia non ha ucciso Ursula.

Di ritorno dal viaggio, Casilda scopre che Marcia è in prigione per aver ucciso Ursula e va a trovare la sua amica in carcere. Cinta annuncia alla sua famiglia che non andrà ancora in Argentina.

