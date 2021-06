Beautiful anticipazioni: Thomas ko, Hope sposerà Liam adesso?

Siete pronti a scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda lunedì pomeriggio? Ve lo raccontiamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del 7 giugno 2021. Vi avevamo annunciato che ci sarebbero stati dei colpi di scena clamorosi e infatti è successo di tutto. Come avrete visto alla fine Thomas e Zoe non si sono sposati. Hope ha raccontato tutte le bugie che Thomas aveva messo in piedi nelle ultime settimane, le sue perfide macchinazioni. Tutto quello che ha fatto persino al piccolo Douglas. Zoe ha provato a chiedere spiegazioni, restando interdetta di fronte a tutto quello che la sua “rivela” ha raccontato. Esterrefatto anche Ridge che per tutto questo tempo ha voluto credere a suo figlio mentre Brooke continuava a fargli notare che aveva bisogno di supporto. E invece Ridge pur di difendere Thomas ha mandato all’aria il suo matrimonio e adesso cerca di capire che cosa può fare per rimediare.

Hope invece finalmente sembra essere rinata: via le catene che la legavano a Thomas, adesso si gode il piccolo Douglas ma soprattutto Liam. I due hanno capito che sono stati vittime del gioco portato avanti da Thomas e sperano adesso di voltare pagina. E lo stilista che fine ha fatto? Scopriamolo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, ecco le ultime news per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 7 giugno 2021

Finalmente Hope è libera di pensare al suo futuro e ha raccontato a tutti come stavano davvero le cose. I familiari di Thomas sono scioccati da quanto hanno appreso mentre il ragazzo sembra essere scomparso nel nulla. Adesso Liam e Hope possono finalmente tornare a casa sereni e mettersi tutto alle spalle. Anche il piccolo Douglas viene preso da Hope che è il suo unico punto di riferimento e dopo quello che Thomas ha fatto, potrebbe anche perdere la custodia congiunta del bambino. Liam chiede a Douglas di aiutarlo con una cosa da fare: vuole chiedere a Hope di diventare sua moglie. Il bimbo sembra essere felicissimo! E Hope questa volta, quasi certamente accetterà la proposta!

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata da non perdere di Beautiful.