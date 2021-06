Beautiful anticipazioni: Liam e Hope finalmente sposi con due testimoni speciali

E alla fine un matrimonio ci sarà ma non è quello tra Thomas e Zoe che era solo una grande barzelletta, come del resto aveva detto anche Bill. Vi avevamo annunciato grandi colpi di scena per le nuove puntate di Beautiful e sono arrivati! Come avrete visto alla fine Thomas è stato smascherato pubblicamente da Hope e adesso non ha nessun modo di raccontare una sua verità, anzi. Deve rendersi conto di aver raccontato una marea di bugie e di aver tradito le persone che lo amavano e anche di aver fatto soffrire il piccolo Douglas che per fortuna ha ritrovato il sorriso al fianco di Hope. Ma vediamo le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 8 giugno 2021. Che cosa succederà a Los Angeles? Liam ha chiesto a Hope di diventare sua moglie, con l’aiuto del piccolo Douglas, questa volta il matrimonio si farà?

Ecco per voi le ultime news e le anticipazioni per la puntata di domani, buona lettura!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 8 giugno 2021

Nella puntata di Beautiful in onda domani vedremo come alla fine Liam chiederà a Hope di diventare sua moglie. Una maglietta per lui con su scritto “lo sposo” e una maglietta per lei con su scritto “la sposa”. Douglas felicissimo per essere presente in questo giorno speciale e Beth sorridente come al solito. Alla fine Liam e Hope si faranno una promessa speciale di nozze da soli, in casa, festeggiando così il loro sogno d’amore e coronandolo senza bisogno della presenza di altra gente. Un matrimonio quindi al momento è stato celebrato e di Thomas che cosa ne sarà? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprire tutti i dettagli!

Appuntamento a domani con una nuova puntata da non perdere di Beautiful che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5. Vi ricordiamo che a seguire andrà in onda una nuova puntata di Una vita e poi le immancabili soap turche.