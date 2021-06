Una vita anticipazioni: Genoveva ordina di uccidere Santiago, che succederà?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 8 giugno 2021? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani. In onda questo martedì la prima parte dell’episodio 1183 di Acacias 38. Come avrete visto, Genoveva, capendo che Felipe non si darà pace fino a quando Marcia sarà in carcere, continua a tramare alle sue spalle. L’uomo tra l’altro, vedendo che la sua compagna sta male, e con la paura che possa succedere qualcosa al bambino, non dice niente a Mendez di quello che Marcia gli ha raccontato. Ma metterà prima o poi insieme i tasselli? Nel frattempo la vedova si dispera per la lettera che Ursula le ha mandato: la maledizione della Dicenta le fa davvero paura…

Non ci resta adesso che scoprire che cosa accadrà nella prossima puntata di Una vita, ecco per voi le anticipazioni e le ultime news da Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 8 giugno 2021

Genoveva al momento non sa quello che Marcia ha detto a Felipe sull’incontro che c’è stato con Ursula e si concentra sulla lettera che ha ricevuto, è ancora molto scossa dalle parole della Dicenta e dalle minacce che ha ricevuto. Anche se la donna non c’è più ha davvero paura. Mentre c’è Felipe, finge di stare male ma poi si alza dal letto pronta a fare la sua mossa…Per Camino è arrivato il momento di incontrare per la prima volta il suo fidanzato in presenza di Maite. Si capisce che la sua insegnante è molto gelosa ma gli altri non sembrano accorgersi di nulla. Ildefonso capirà che tra le due c’è qualcosa?

A Genoveva non resta molto da fare: pensa che possa solo far uccidere Santiago, il solo che conosce tutte le sue mosse e si allea ancora una volta con l’avvocato di Andrade per poi decidere anche di disfarsi della lettera che Ursula le ha fatto recapitare…Ma siamo sicuri che nessuno si renderà conto di quello che Genoveva sta tramando?

Felipe cerca di mettere insieme la testimonianza di Marcia e quello che la ragazza ricorda del giorno in cui ha visto per l’ultima volta Ursula…E’ importante dimostrare che è innocente il prima possibile, resta infatti pochissimo tempo. Felipe si renderà conto di tutte le bugie che Genoveva gli ha raccontato? E Santiago deciderà di parlare di quello che è successo tra lui e Genoveva? Non ci resta che aspettare le prossime puntate di Una vita per scoprire tutti i dettagli.