Beautiful anticipazioni: Sally finge di essere malata? La dottoressa Escobar è sua complice?

Che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano la trama della puntata di domani 9 giugno 2021. Alla fine come vi avevamo raccontato nelle nostre anticipazioni della soap americana, un matrimonio c’è stato, anche se simbolico. Ma non è stato quello tra Thomas e Zoe. Infatti il figlio di Ridge è stato smascherato e alla fine il matrimonio farsa non si è fatto. Ma non solo: Thomas ha perso anche l’amore di Zoe, la fiducia della sua famiglia. E Hope ha capito tutti gli errori commessi, ha fatto pace con Liam e i i due si sono giurati in modo molto romantico amore eterno. E finalmente anche il piccolo Douglas è sereno. E adesso che cosa succederà? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 9 giugno 2021

Ci sposteremo su altre story line nelle prossime puntate di Beautiful. Ad esempio: avete dimenticato che Bill e Brooke si sono baciati? La Logan si è subito resa conto che forse si trattava di un grande errore ma non può immaginare che il suo pentimento potrebbe non bastare visto che c’è una prova di questo bacio. Shauna infatti ha scattato proprio in quell’istante una foto a Bill e a Brooke mentre si baciavano e adesso la mostra a Quinn. E visto che tra le due donne c’è ancora un conto in sospeso, possiamo aspettarci davvero di tutto…

E torneremo anche a occuparci della storia di Sally. La ragazza è davvero malata ma sembra evitare le telefonate della dottoressa Escobar che la cerca di continuo…Nelle prossime puntate inizieremo a renderci conto che forse Sally non ha raccontato proprio tutta la verità sulla sua malattia. E’ possibile che abbia mentito e che abbia una complice, magari proprio la dottoressa Escobar? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per conoscere tutti i dettagli!

Intanto appuntamento a domani con una nuova puntata di Beautiful da non perdere.