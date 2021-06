Una vita anticipazioni: Santiago minaccia Genoveva ma lei trama per farlo uccidere

Santiago non ha nessuna intenzione di aspettare oltre e pretende da Genoveva che ci siano tutte le prove per far uscire Marcia dal carcere. Il giovane non sa che la donna sta tramando anche contro di lui e che vuole farlo uccidere. Che cosa succederò quindi ora? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 10 giugno 2021. Pronti per scoprire le ultime news da Acacias 38? Marcia continua a restare in carcere e non sa che cosa ne sarà di lei mentre Felipe raccoglie prove. Santiago legge la lettera di Ursula ma non è convinto di quello che Genoveva vuole fare…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 10 giugno 2021

Genoveva cerca di far calmare Santiago e gli dice che c’è un nuovo testimone che potrebbe raccontare qualcosa sul giorno in cui la Dicenta è stata uccisa in modo da scagionare Marcia. Ma Santiago ha ancora dei dubbi e non sa se fidarsi di Genoveva. Fa bene visto che la donna in realtà sta pianificando il suo omicidio…Santiago si fa minaccio e dà alla donna pochissimo tempo: se Marcia non lascerà il carcere sarà lei a prendere il suo posto visto che racconterà tutto a Mendez…

Emilio decide di parlare con il suo futuro suocero dei sospetti che ha su Julio. Josè non sembrava averci fatto molto caso ma adesso che Emilio gliene parla inizia a porsi qualche domanda…Liberto è ancora molto turbato da quello che ha visto con Maite e Camino ma non ha intenzione di parlarne con nessuno. Consiglia però alla donna di fare la sua esposizione di quadri a Parigi. Cinta si rende conto che Camino ha dei tormenti d’amore…Ma la giovane le dice che con Ildefonso va tutto bene…Non può parlare di Maite ma il suo cuore batte per lei…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani. La soap ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5.