Beautiful anticipazioni: cosa nascondono Sally e la dottoressa Escobar?

Per qualche giorno la story line dedicata a Sally è stata messa in stand by visto che Thomas ha conquistato la scena. Ma nelle prossime puntate di Beautiful si tornerà a parlare di questa vicenda e ancora una volta ci chiederemo tutti la stessa cosa. Ma Sally è davvero malata? La giovane da settimane, passa i giorni a contare quanto le resti da vivere. Le è stata infatti diagnosticata una malattia incurabile…Ma siamo davvero sicuri che sia così? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 11 giugno 2021. Cosa succederà a Los Angeles e che cosa stanno tramando Sally e la dottoressa Escobar? Anche la dottoressa è sua complice in questa storia oppure no? Vediamo quelle che sono le ultime news in arrivo dagli Usa con le anticipazioni di Beautiful, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 11 giugno 2021

Mentre Brooke e Ridge sembrano vivere un periodo di ritrovata serenità, Shauna non ha ancora deciso che cosa fare con le foto che mostrano la Logan mentre sta baciando Bill. Se le mostrasse allo stilista sgancerebbe una bomba clamorosa. Ma potrebbe far soffrire anche Katie che di certo non ne ha bisogno in questo momento così delicato…La dottoressa Escobar riesce finalmente a mettersi in contatto con Sally e le dice che dovrebbe far sapere a Wyatt che non ci sono possibilità per lei, che la sua malattia è incurabile e che le restano pochi giorni da vivere. Ma siamo davvero sicuri che le cose stanno in questo modo? I telespettatori iniziano a nutrire seri dubbi e, come vi abbiamo già detto, questa story line regalerà clamorosi colpi di scena tutti da scoprire nelle prossime settimane! Appuntamento quindi da non perdere con le nostre anticipazioni ma soprattutto con i nuovi episodi di Beautiful imperdibili!

Si va in onda come sempre anche domani alle 13,40. A seguire una nuova puntata di Una vita. E il pomeriggio di Canale 5 non finisce così visto che andranno in onda per tutta l’estate altre due soap che stanno appassionando il pubblico della rete. Parliamo ovviamente di Love is in the air e Mr Wrong. Trovate sul nostro UNF tutte le imperdibili anticipazioni!