Una vita anticipazioni: Julio è figlio di Josè? L’uomo reagisce in malo modo

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 11 giugno 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano direttamente da Acacias 38 e che ci rivelano cosa sta per succedere in questo delirio che abbiamo visto nelle ultime puntate. Marcia è in carcere, Santiago minaccia Genoveva che a sua volta organizza l’omicidio del finto marito della brasiliana. Tante bugie, troppe menzogne che al momento non sono però venute alla luce. Che cosa accadrà quindi ora? Iniziamo a scoprirlo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani di Una vita. In onda alla 14,10 come sempre dopo Beautiful, la seconda parte dell’episodio 1184 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 11 giugno 2021

Emilio sente di dover trasmettere a Jose i suoi sospetti su Julio e lo fa. Il padre di Cinta è preoccupato e a quanto pare fa bene perchè sta per scoprire qualcosa che davvero non si aspettava… Julio confessa a Jose di essere suo figlio. Ma è davvero possibile che Josè non lo sapesse? E che cosa è successo nel passato del marito di Bellita, c’è stato un tradimento oppure il giovane è nato da una relazione precedente?

Nel frattempo a casa, la pazienza di Arantxa sta raggiungendo il limite e lei comunica di aver accettato la proposta di eredità della famiglia ei Domínguez si congratulano con lei.

Liberto suggerisce a Maite di tornare a Parigi dopo la mostra. Camino si avventura con Cinta e confessa di non essere innamorata di Ildefonso, poi lo dice a Felicia…Ma al momento per Camino non è ancora arrivato il momento di dire tutta la verità anche se sa bene che sta giocando con il fuoco…Marcia è disperata, niente sembra andare come lei si augurava anche se Felipe cerca in tutti i modi di convincere Mendez dell’innocenza della ragazza.

Josè non sembra aver preso bene la notizia e risponde in malo modo a Julio, dicendogli che ha una famiglia che ama e che non permetterà a nessuno di rovinare quello che ha costruito…L’uomo a quanto pare non crede al giovane…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 11 giugno 2021 su Canale 5.