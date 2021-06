Beautiful anticipazioni: Sally e il giallo della sua malattia, quanto c’è di vero?

Che cosa sta nascondendo Sally, siamo davvero sicuri che sia così malata come ha raccontato a Katie e come anche la dottoressa che la segue sostiene? Il pubblico di Canale 5 inizia ad avere qualche dubbio e con le nostre anticipazioni di oggi cerchiamo proprio di capire che cosa succederà nella prossima puntata della soap americana. Che cosa vedremo nella puntata di Beautiful in onda domani, sabato 12 giugno 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama di questa nuova puntata della soap americana. Come avrete visto, Sally ha incontrato nuovamente la dottoressa Escobar che ha ribadito la gravità delle sue condizioni di salute, consigliando di dire a Wyatt quello che la aspetta veramente. E’ molto malata e non le resta tanto da vivere: non ci sono possibilità per lei. Ma il pubblico che segue questa soap con passione inizia ad avere dei sospetti. Siamo davvero sicuri che Sally stia male così come dice?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 12 giugno 2021

Shauna non ha ancora deciso che cosa fare con le prove che potrebbero mettere fine in modo definitivo alla storia tra Brooke e Ridge. Nonostante Quinn abbia molto insistito, almeno per il momento la donna ha deciso di non mostrare queste foto. Parla invece con sua figlia di quello che sta succedendo nella vita di Wyatt e di questa sconvolgente notizia che riguarda le condizioni di salute di Sally. Flo appoggia la decisione del suo fidanzato ma vorrebbe anche che Sally fosse sincera con lui e che gli dicesse come stanno davvero le cose…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta sabato pomeriggio. Vi ricordiamo che nel pomeriggio di sabato andrà in onda una nuova puntata della fiction in replica Elisa di Rivombrosa, a seguire poi anche Una vita e per non farci mancare nulla una nuova puntata di Verissimo con le storie di questa stagione.