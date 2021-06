Una vita anticipazioni prima serata: Santiago dirà tutta la verità a Felipe?

E alla fine Maite con la sua mostra ha conquistato si gli abitanti di Acacias 38 ma ha anche dato scandalo: nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere un quadro di un nudo, di una persona che tutti conoscono. Maite infatti ha deciso di esporre il quadro con Camino ritratta e questo provoca diverse reazioni, quelle di Felicia in primis. Ma scopriamo che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda il 12 giugno 2021 in prima serata dopo la puntata del pomeriggio su Canale 5. La soap spagnola ci aspetta infatti questa sera su Rete 4 con due puntate. Si parte alle 21, 20 circa e si finisce alle 23,30 circa. Dovrebbero quindi andare in onda due episodi completi della soap ( o in base alla pubblicità trasmessa uno e mezzo). Vedremo l’episodio 1186 di Acacias 38 e l’episodio 1187 ( come detto in precedenza potrebbe essere l’episodio completo o solo una parte).

Una vita anticipazioni: in onda in prima serata il 12 giugno 2021

Santiago sfugge alla morte e forse si rende conto che sta giocando con il fuoco. Ma capirà che dietro a questo tentativo di ucciderlo c’è lo zampino di Genoveva che ha ordinato il suo omicidio? Cesáreo dà a Santiago il coltello con cui è stato quasi assassinato. Santiago accenna a Genoveva che sospetta che ci sia lei dietro l’attacco e si presenta a casa di Felipe per parlargli…E’ arrivato il momento di raccontare tutta la verità a Felipe, anche sulla sua vera identità e su tutto quello che Genoveva ha fatto?

Nella mostra il Marchese de los Potones acquista il quadro del nudo di Camino. Felicia è ancora agitata dai suoi sospetti. Rosina rimprovera a Liberto di averle nascosto il contenuto dei dipinti di Maite. Il giorno dopo l’inaugurazione della mostra, ad Acacias 38 non si parla d’altro, anche per via del quadro di nudo che raffigura Camino…Felicia vede un fiocco rosso sul vestito di Maite che aumenta i suoi sospetti. Camino invece non sembra per nulla turbata da quello che sta succedendo e continua a vedere la sua insegnante. Marcia invece torna a lavorare nella locanda di Lolita che ormai è arrivata alla fine della sua gravidanza e potrebbe partorire da un momento all’altro.

Julio è molto ferito dal modo in cui Jose lo ha trattato. Si sfoga con Emilio, che gli consiglia di essere comprensivo.

Genoveva pensa di esser stata la sola persona ad aver ricevuto una lettera da parte di Ursula prima che lei morisse. Quello che però non sa è che la donna ha mandato diverse lettere, non solo a Marcia. Ne ha spedita una ad esempio anche ad Agustina…Alla fine Santiago non dice nulla a Felipe. L’avvocato non accetta il suo denaro e gli dice di tenerlo per ricominciare una vita insieme a Marcia. E infatti il giovane e la bella brasiliana pensano che sia arrivato il momento di lasciarsi tutto alle spalle e di andare via dalla Spagna come avevano stabilito prima dell’arresto.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda sabato sera in prime time su Rete 4. La soap spagnola poi ci aspetta anche domenica pomeriggio con le repliche della prima serata, per chi si fosse perso questo appuntamento.