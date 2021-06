Beautiful anticipazioni: la vendetta di Quinn è servita. Brooke ko

Clamorosi colpi di scena nelle prossime puntate di Beautiful con episodi assolutamente da non perdere e come sempre, con le nostre anticipazioni, cerchiamo di raccontarvi tutto quello che sta per succedere a Los Angeles. Iniziamo con la trama della puntata di Beautiful in onda domani, 15 giugno 2021. Come avrete visto, Brooke e Ridge si sono finalmente ricongiunti e hanno messo da parte tutte le litigate fatte a causa di Thomas. Nessuna separazione quindi in vista, si pensa in modo sereno al futuro. Ma i due non sanno che le bugie hanno le gambe corte e che presto si scoprirà, in modo anche molto bizzarro, quello che di recente Brooke ha fatto…Ovviamente dietro a tutto quello che sta per succedere c’è lo zampino di Quinn che ha giurato vendetta contro Brooke e si sa, la vendetta è un piatto che va servito a freddo. Ed è arrivato il momento della portata!

Vediamo quindi nel dettaglio la trama della puntata di Beautiful di domani, ecco le ultime news per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 15 giugno 2021

Donna ha deciso di organizzare una bella festa per riportare il sereno in famiglia. Soprattutto per aiutare Ridge e Brooke in un momento delicato. Hanno rischiato di perdersi ma per fortuna alla fine si sono ritrovati e così bisogna festeggiare per questo importante ostacolo superato. Quello che però Donna e gli altri non sanno, è che questa festa non andrà a finire come gli invitati si erano augurati. Infatti sulla cornice digitale che proietta le foto, si vedrà qualcosa che non doveva essere rivelato. Si tratta della foto di Bill e Brooke mentre si baciano? Lo scopriremo solo nella puntata di Beautiful in onda domani. Assolutamente da non perdere perchè come potrete immaginare, un bacio del genere potrebbe provocare un vero e proprio terremoto.

Appuntamento quindi a domani con un nuovo imperdibile episodio di Beautiful che ci aspetta come sempre alle 13,40 a seguire poi Beautiful e le amatissime soap turche.