Una vita anticipazioni: Genoveva vs Agustina, Felipe a chi crederà?

Dopo la due giorni di repliche, su Canale 5 tornano le nuove puntate di Una vita. Come saprete infatti, dopo gli episodi in prima serata su Rete 4, domenica e lunedì proprio come era successo anche lo scorso anno, su Canale 5 arrivano le puntate in replica. Domani, 15 giugno 2021, rivedremo quindi finalmente gli episodi di Una vita inediti. Che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni, che ci rivelano proprio la trama di domani, dovremmo vedere, se i nostri calcoli non sono sbagliati, la prima parte dell’episodio 1188 di Acacias 38. Come aveva scritto nella sua lettera a Genoveva, la vendetta di Ursula arriva dall’oltre tomba. La donna prima di essere assassinata ha spedito una serie di lettere che adesso stanno facendo molto scalpore. Ma vediamo tutto quello che accadrà nei prossimi episodi, iniziando dalla puntata di Una vita di domani.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 15 giugno 2021

Agustina è davvero molto scossa dopo quello che ha letto nella missiva che le è stata recapitata. E così quando Genoveva si presenta in soffitta, la domestica le urla contro tutto il suo odio e la accusa di essere una assassina. Le altre donne presenti, Marcia in primis, inviano Agustina a calmarsi ma la signora è davvero molto provata da quello che ha appena scoperto e non sembra avere nessun dubbio. Genoveva cerca di difendersi e in lacrime ricorda a tutti che Ursula è stata sempre una grande bugiarda e invita le altre signore a non credere a quello che ha scritto nella sua lettera. Antonito ne ha combinata un’altra delle sue e a quanto pare deve scontrarsi in duello con Ildefonso. Lolita è sotto shock per la notizia ricevuta e stenta a credere che tutto questo stia accadendo davvero…

Genoveva racconta la sua versione dei fatti a Felipe e gli dice che Agustina l’ha spinta e che avrebbe anche potuto rischiare di perdere il figlio che aspetta. E’ molto preoccupata per la stabilità mentale della donna. Felipe crederà alla sua compagna questa volta o indagherà come avrebbe dovuto fare già molto tempo fa?

Appuntamento a domani con una nuova puntata di Una vita che ci aspetta come sempre su Canale 5 alle 14.10.