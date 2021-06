Beautiful anticipazioni: tra Bill e Ridge finisce a pugni

Pensavate che una cornice digitale avrebbe potuto provocare un caos simile? Non lo pensava di certo Donna quando ha organizzato la festa in onore di Ridge e di Brooke e della loro ritrovata unione. Erano a un passo dal divorzio ma poi si sono ritrovati. Solo che adesso, la situazione è di nuovo compromessa. Che cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 16 giugno 2021. Come avrete visto, Quinn ha deciso di giocare la sua carta perchè, come si suol dire in questi casi, la vendetta è un piatto che va servito a freddo. E Shauna, dandole il video del bacio tra Brooke e Bill le ha fatto un grandissimo favore. Cosa accadrà ora? Scopriamolo con le ultime news in arrivo da Los Angeles.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 16 giugno 2021

Mentre in casa è scoppiata una vera e propria bomba, a qualche chilometro di distanza, Sally continua la sua recita. Penny sperava che questa storia si concludesse molto prima ma a quanto pare la Spectra ha bisogno di altro tempo perchè vuole che Wyatt si riavvicini a lei e non solo come amico. Ma questo piano funzionerà?

Shauna pensava che il filmato fatto fosse stato cancellato e invece…Non pensava forse di essere tradita da Quinn ma la Fuller sa sempre come giocarsi le sue carte. E così improvvisamente, durante quella che doveva essere una festa per tutti, ecco che vengono mostrate le foto di questo bacio. Tutti vedono quello che è successo tra Bill e Brooke, anche Katie che ovviamente, è sconvolta da quelle immagini.

La cosa finirà molto male con Ridge che darà un pugno a Bill per quello che ha visto. Ma se nel momento del bacio, Brooke e Ridge erano in crisi e pronti anche al divorzio, chi non era in crisi era Bill che invece è felicemente sposato con Katie. Ma a quanto pare non tiene a lei così come dice, visto che ha baciato sua sorella…

Cosa accadrà quindi ora dopo questo effetto sorpresa e questo colpo di scena che nessuno si aspettava? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful. Continuate a seguirci per non perdere i risvolti di questa vicenda.