Beautiful anticipazioni: per Brooke lo scandalo è servito

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 18 giugni 2021? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano la trama della prossima puntata della soap americana. Non perdete i prossimi episodi di Beautiful perchè davvero i colpi di scena non mancheranno. Dalla verità sulla malattia di Sally passando a quello che succederà dopo il bacio visto in video da tutti. Ne vedremo davvero delle belle, anche se Mediaset continua a punirci mandando in onda ogni giorno meno di 5-6 minuti di puntata inedita della soap. Flo intanto va a trovare Sally ma sente qualcosa che la destabilizza. In ogni caso fa sapere a Sally di essere dalla sua parte…

Ma vediamo che cosa succederà con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 18 giugno 2021

Donna non riesce a credere che Brooke possa aver baciato Bill e che il video adesso sia stato visto e che possa provare in Katie una ferita molto profonda. Brooke in qualche modo si giustifica ma la sorella non accetta le parole della Logan senior e si dice basita da quello che è accaduto. Donna si rende conto che dietro a tutto questo ancora una volta c’è lo zampino di Quinn e prima che sia troppo tardi consiglia a sua sorella di fare qualcosa . Brooke quindi decide di parlare con Quinn per chiederle spiegazioni rispetto a quelle che sono le sue intenzioni. Ma lo scandalo è dietro l’angolo e questa volta la Logan non potrà fare molto. E Ridge di certo non avrebbe mai pensato che una cornice digitale potesse essere così pericolosa. E invece…Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 18 giugno 2021.

Vi ricordiamo che anche questa settimana la soap americana ci aspetta sia sabato che domenica con episodi davvero da non perdere!