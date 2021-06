Una vita anticipazioni: la lettera di Ramon smaschera Genoveva, la denuncerà?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 18 giugno 2021? Nel prossimo episodio di Una vita, scopriremo chi altro riceverà le lettere che Ursula ha mandato e quali saranno le conseguenze? Domani alle 14,10 su Canale 5 andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1189 della soap spagnola e noi come sempre vi raccontiamo quelle che sono le ultimissime da Acacias 38. Avrete visto che sta succedendo di tutto: Rosina ha messo in dubbio la fedeltà di Liberto, dopo aver letto la lettera di Ursula mentre invece Bellita ha schiaffeggiato pubblicamente Felicia. Liberto e Ramon sono andati da Felipe per parlare di quello che sta succedendo, preoccupatissimi di quello che potrebbe ancora accadere visto che probabilmente queste lettere arriveranno proprio a tutti. Effettivamente Ramon non sa che anche sua moglie Carmen ha già ricevuto la sua lettera anche se non gli ha ancora detto nulla…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 18 giugno 2021

Marcellina ha iniziato a lavorare a casa di Bellita in un momento molto complicato visto quello che è successo tra la cantante e quella che dovrebbe diventare la sua futura consuocera. Emilio vorrebbe parlare con Josè e Cinta per capire che cosa ha scatenato quella reazione in Bellita. Ma neppure Josè sa che cosa è successo a sua moglie e non sa che cosa dire a Emilio…Rosina e Felicia si confrontano e parlano di quello che sta succedendo nelle loro vite. Marcia non sembra avere ancora trovato il tempo di leggere la lettera che le ha mandato Ursula o forse ha paura di quello che potrebbe scoprire. Santiago la sorprende corteggiandola e le regala una rosa. La ragazza allora confessa a Santiago che anche lei ha ricevuto questa lettera ma che non sa che cosa c’è scritto non avendola ancora letta.

Alla fine Carmen sbotta e litiga con tutti a cena, molto provata dopo quello che ha letto nella missiva che ha ricevuto da Ursula. Genoveva prova a capire se anche Felipe abbia ricevuto una lettera. In ogni caso Ursula aveva detto a voce all’avvocato tutto quello che doveva dirgli ma una missiva potrebbe farlo riflettere di più…Per il momento comunque Felipe non sospetta nulla. L’avvocato invece vuole che Agustina e Genoveva facciano pace, convinto che la Dicenta abbia raccontato una serie di menzogne troppo gravi.

Anche per Ramon è arrivato il momento di ricevere la sua lettera e Ursula lo riporta indietro nel tempo quando ebbe l’incidente nel quale rischiò di perdere la vita. Non era stato un incidente e Genoveva lo sa bene. Come reagirà Ramon? Antonito si rende conto che suo padre è sotto choc e prende in mano la lettera. Crederanno alle parole di Ursula?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 18 giugno 2021 su Canale 5 come sempre alle 14,10.