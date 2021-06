Una vita anticipazioni: Felice scopre di Camino e Maite, le denuncerà?

Ramon è rimasto sconvolto da quello che ha letto nella lettera inviata da Ursula. Ha sempre sospettato che il suo incidente in macchina non fosse stato un caso e che qualcuno lo volesse morto e non sbagliava. Nelle parole di Ursula ha trovato tutte le risposte che stava cercando. Che cosa succederà quindi ora? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 19 giugno 2021. Vi ricordiamo che domani la soap spagnola ci aspetta sia nel pomeriggio che in prima serata. Iniziamo quindi dalla trama dell’episodio in onda dalle 15 alle 16. Vediamo le ultime news.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 19 giugno 2021

Antonito invita suo padre a prendere in considerazione la possibilità che Ursula si sia inventata tutto ma Ramon non ha dubbi e pensa che Felipe dovrebbe essere informato su tutto quello che sta succedendo prima che possa sposare una donna che potrebbe essere una assassina. Suo figlio però lo invita a riflettere e a farsi gli affari suoi perchè la lettera è arrivata da una donna perfida che potrebbe aver invitato tutto. Anche Marcellina e suo marito ricevono una lettera di Ursula ma non c’è scritto nulla di eccezionale anche se per loro diventa un vero e proprio caso. La donna infatti ha scritto che Servante non fa altro che parlare male di Jacinto. I due si sfogano con Marcia…

Maite e Camino non sanno come andare avanti con questa relazione visto che la ragazza dovrebbe sposare Ildefonso. Ma la giovane è convinta che sua madre è interessata solo al titolo nobiliare del giovane e che per questo vuole il matrimonio. Camino ha paura che anche Felicia possa ricevere una lettera in cui si rivela la relazione che ha con la sua maestra.

Ramon ha capito che Carmen ha ricevuto una lettera da Ursula e che per questo motivo è così nervosa. Ma la donna non le ha detto che cosa ha scritto. Ramon decide che è arrivato il momento di affrontare la questione con tutti gli abitanti di Acacias 38, con un faccia a faccia durante il quale si dovrà parlare di queste lettere che sono arrivate.

Emilio è stanco di dire delle bugie a Cinta e ha paura che la ragazza possa scoprire tutto da sola e così alla fine le dice che Julio è figlio di Josè. Ramon riesce a riportare il sereno: tutti bruciano le lettere ma è chiaro che nella sua ci sia scritto qualcosa che va ben oltre la pace del quartiere. Cinta è felice di sapere che Julio è suo fratello e decide di conoscerlo meglio.

Felicia decide di andare a parlare con Liberto e gli chiede informazioni su Maite. Gli dice che ha paura che la donna stia in qualche modo seducendo sua figlia. Felicia è in lacrime e alla fine Liberto decide di raccontarle tutto e le conferma che le due hanno una relazione.

Tutto questo e molto altro nella puntata di domani 19 giugno 2021.