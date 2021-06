Beautiful anticipazioni: la cornice digitale incastra Brooke e Bill. Tempo scaduto

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 20 giugno 2021? Siete pronti per scoprire quello che vedremo nella puntata della domenica? E allora leggete pure le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio tutto quello che sta per succedere a Los Angeles! Come avrete visto negli ultimi episodi, Brooke ha capito che probabilmente è stata Quinn a caricare le famose foto del bacio tra lei e Bill e ha deciso di fare qualcosa per affrontarla e capire quale fosse il suo scopo, anche se era parecchio evidente. Intanto Ridge per il momento continua a essere ignaro di tutto quello che accade e chiede a Steffy di essere felice per quello che sta succedendo e la invita a partecipare alla festa di Donna. Ridge non immagina che nello stesso momento, Brooke sta parlando del bacio che c’è stato con Bill, con la Fuller, pronta a distruggere questa ritrovata unione. Ma come potrebbe farlo Quinn adesso che Brooke ha scoperto tutto? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni, iniziamo proprio dalla puntata di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 20 giugno 2021

Shauna sembra aver preso la sua decisione. Flo è felice di restare a Los Angeles ma lei non ha nessun motivo per farlo. Ed è per questo che vuole andare via il prima possibile. Ma secondo Quinn la donna sbaglia perchè sta per succedere qualcosa che le potrebbe far cambiare idea…Ridge si prepara a festeggiare con la donna che ama e ha in mente di farle un altro regalo speciale: vuole mettere nella cornice digitale tutte le immagini del loro amore, di questa storia che dura ormai da anni e che sembra essere indissolubile. Non sa però che tra le immagini c’è anche la foto che mostra Bill e Brooke baciarsi. E come potrete immaginare, la situazione si complica parecchio…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 20 giugno 2021 su Canale 5 come sempre intorno alle 14 come succede di domenica!