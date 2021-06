Una vita anticipazioni prima serata: Marcia e Felipe il faccia a faccia, lei le dirà tutto su Santiago?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda oggi 219 giugno 2021 in prima serata su Rete 4? Ve lo raccontiamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio quello che sta per accadere ad Acacias 38. In onda oggi in prime time, dopo l’appuntamento pomeridiano su Canale 5, l’episodio 1191 di Acacias 38 e l’episodio 1192 della soap spagnola. Come avrete capito le lettere di Ursula stanno creando scompiglio ma alla fine il solo ad avere davvero dei dubbi è Ramon che ha sempre sospettato che qualcuno avesse organizzato l’incidente che lo ha visto quasi perdere la vita. L’uomo non sa come comportarsi e non sa se raccontare tutto a Felipe, Antonino lo invita a tenere in considerazione il fatto che si possa trattare di menzogne raccontate dalla Dicenta solo per vendicarsi.

Felicia è sotto shock dopo che Liberto le ha confermato i suoi sospetti: si è vero, Cinta e Maite potrebbero avere una relazione. Cinta invece è felice di aver scopeto che Julio è suo fratello e lo abbraccia con tanto amore…E stasera che cosa succederà?

Una vita anticipazioni: la trama di oggi 19 giugno prima serata Rete 4

Ramón non sa se mostrare la lettera di Ursula a Felipe e continua a pensare al da farsi.

Il segreto di Emilio e Jose comincia a generare sospetti in Cinta ed Emilio finisce per confessare la verità. Cinta va alla pensione per verificare da Julio se quello che dice è vero. E così la ragazza può finalmente abbracciare suo fratello e ne è molto felice.

Felipe sta per leggere la lettera di Ursula, ma la strappa. La coppia completa i preparativi per il matrimonio cercando di lasciarsi alle spalle tutto quello che è successo con la Dicenta. Santiago affronta un ragazzo che pensa di poterlo condurre dal sicario che minaccia di morte Marcia.

Dopo la rivelazione di Liberto sulla relazione di Maite e Camino Felicia chiede a sua figlia una spiegazione e finisce per schiaffeggiarla.

Cinta dice a suo padre che sa che ha un figlio segreto. Continua ad essere sconvolta dalla notizia del fratello e si avventura alla volta di Emilio. Cerca di capire che cosa pensa Bellita dei bambini al di fuori del matrimonio. Jose visita Julio e finalmente si abbracciano come non avevano mai fatto.

Santiago riesce a fermare l’uomo che stava cercando di aggredire Marcia con un coltello e si rende conto per l’ennesima volta che lui e sua moglie sono in pericolo. Le cose con i Pasamar non migliorano e Felicia accusa Maite di aver sedotto sua figlia facendola diventare una pervertita. Il proprietario della New 20th Century chiede a Emilio di seguire Camino in tutto ciò che fa. Felipe decide di andare a parlare con Marcia, la ragazza le racconterà quello che sta succedendo davvero con Santiago, dicendogli finalmente anche chi è davvero l’uomo che ha sempre sostenuto di essere suo marito?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vinta in onda stasera su rete 4.