Beautiful anticipazioni: Ridge scopre tutto, perdonerà Brooke?

Imperdibili le prossime puntate di Beautiful ricche di colpi di scena. Avrete capito che Ridge sta per scoprire quello che è successo tra Brooke e Bill. Scopriamo tutti i dettagli con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 21 giugno 2021. Come avrete visto infatti, Quinn non ha pensato in nessun momento di annullare la sua vendetta anzi. Ha deciso di continuare per la sua strada. C’è da dire che quando Bill e Brooke si sono baciati, lei e Ridge non stavano insieme. La persona che dovrebbe essere turbata e infuriata da tutto questo, dovrebbe essere Katie, tradita per l’ennesima volta da sua sorella. Come reagiranno quindi le persone coinvolte in questa storia? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 21 giugno 2021

Brooke ha cercato in tutti i modi di evitare che Ridge scoprisse quello che è successo tra lei e Bill anche se sa bene che si è trattato solo di un bacio, un errore causato da una debolezza del momento. La festa ha inizio e Ridge sembra essere molto felice di condividere con tutte le persone che ama, i momenti più romantici della sua storia con Brooke. Ed è per questo che nella famosa cornice digitale ci sono tutte le immagini della loro lunga storia d’amore, piena di ostacoli si, ma che li ha portati a essere ancora innamorati. Tutto cambia però quando tra le immagini spunta anche quella del bacio tra Brooke e Bill. Ridge non se lo aspettava e forse neppure i presenti: cosa succederà adesso?

Appuntamento a domani: Beautiful andrà come sempre in onda alle 13,40 con una nuova imperdibile puntata su Canale 5. Vi ricordiamo che a seguire andrà in onda Una vita e poi le soap turche, Mr Wrong e Love is in the air. Non ci resta che augurarvi una buona visione.