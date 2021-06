Una vita anticipazioni: Ramon racconta tutto a Felipe di Genoveva ?

Alla fine come avrete visto, Felipe ha deciso di non leggere la lettera di Ursula e di non credere a tutto quello che la Dicenta ha detto e raccontato alle persone a cui lui vuole bene. Ma siamo davvero sicuri che alla fine l’avvocato non si renderà conto che in quelle lettere c’erano raccontate molte verità? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 22 giugno 2021. Felipe, come avrete visto, ha capito che Genoveva ha fatto scomparire la lettera che lui aveva strappato, ma perchè lo ha fatto? E poi ha deciso di andare a parlare con Marcia e per l’ennesima volta, i due si sono riavvicinati.

Come saprete, dopo le puntate in prima serata su Rete 4, su Canale 5 vanno in onda gli episodi in replica, per chi si fosse perso gli appuntamenti in prima serata. Domani invece vedremo un episodio inedito, con la prima parte dell’episodio 1193 di Acacias 38. Ecco quindi per voi le anticipazioni.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 22 giugno 2021

Marcia e Felipe si amano ed è chiaro che questo sentimento che provano non si può nascondere. Per l’ennesima volta, rimasti soli, si sono resi conto di quello che provano. Eppure la bella brasiliana sta per partire alla volta di Cuba mentre Felipe sta per sposare un’altra donna. Possiamo immaginare che tutto questo possa cambiare? I due in realtà sembrano dirsi addio per sempre, e Felipe le dice che non la invita al suo matrimonio perchè forse non ha voglia di parteciparvi…Marcia sta per dire a Felipe che Santiago non è suo marito ma alla fine si ferma e non gli racconta la verità e gli dice che deve sposare Genoveva, visto che lei è incinta.

Anche Emilio adesso sa tutto e affronta Maite. Camino in lacrime teme che la sua famiglia possa fare qualcosa contro la donna che ama. Santiago per l’ennesima volta affronta Genoveva e la minaccia ricordandole che il figlio che sta aspettando potrebbe essere il suo. Mendez passando nota questa strana conversazione e inizia a rafforzare i suoi sospetti in merito all’omicidio di Ursula.

Felicia affronta Liberto e lo accusa di non aver detto nulla della relazione tra Camino e Maite. Rosina scopre tutto e resta scioccata dalla notizia. Felipe decide di andare a parlare con Ramon e gli chiede di raccontargli tutto sulla lettera che ha ricevuto: vuole sapere se Genoveva era stata accusata di qualcosa!

Tutto questo e molto altro domani su Canale 5 con la nuova puntata di Una vita.